香港發展虛擬資產須遵守證監條例　透明度較高

虛擬貨幣交易所FTX早前破產，數碼港金融科技總監嚴滌宇出席活動時指出，儘管此事發生在港府發布《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》後不久，但相信對香港發展虛擬資產是「好事」，因為能凸顯監管的重要性。

出席同一場合的香港數字資產交易所(HKbitEX)聯合創始人及首席戰略官盧廷匡提到，FTX破產是少數事件，主要是該公司的透明度不足、公司管治出現問題，加上其資金流動性與其關連公司高度相關，而本港的持牌機構須嚴格遵守香港證監會的條例，特別是不允許服務供應商與客戶有利益衝突，供應商不得參與自營莊家活動，故具較高的透明度，能有效避免類似FTX資金流動性問題。

早前證監會宣布允許散戶投資虛擬貨幣期貨交易所買賣基金(ETF)，資產管理公司南方東英總裁丁晨認為，虛擬資產對零售投資者而言，產品的複雜性較傳統金融高，利用期貨追蹤虛擬貨幣，再「打包」成為ETF，能減低產品的複雜性，令散戶更容易理解相關的投資產品，提高產品的便利程度，形容「做法聰明」；又認為港府的宣言為市場注入強心針，完善參與機制亦便利投資者。