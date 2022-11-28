歐舒丹︰維持全年20億歐元銷售目標　聖誕旺季開局理想

他提到，內地新冠肺炎疫情反覆，且實行嚴格的防疫政策，導致當地業務受挑戰，而在「封城」下，難以估計內地業務的走向，但有信心當地的全年銷售表現不錯。隨着亞洲區內多個國家及地方重新開關，旅遊業復甦，可以帶動消費。

以固定匯率計，上半財年美國銷售淨額按年上升59.8%；歐洲、中東及非洲漲8.2%；亞太地區僅增1.9%，落後其他地區。投資者關係總監賴沛欣解釋，內地銷售錄得約15%的跌幅拖累，其他亞洲地區，包括香港、馬來西亞等地區均錄升，有信心下半財年整體銷售能穩定增長。

毛利率維持在80.2%的高位，按年增加0.5個百分點。Andre Hoffmann指出，通脹壓力不會永遠存在，貨運成本回落，並紓緩部份成本壓力，會設法保持毛利率表現，包括產能擴大帶來的規模效應，減少成本，並將持續推出新產品、提升原材料及包裝等議價能力，計劃將於明年上調全球產品的零售價格。

該公司截至今年9月底止中期盈利按年升3.2%至6,183.2萬元，創中期紀錄，每股盈利4.2分，不派息。該公司上半財年經營溢利按年升10.3%至8,703.1萬元。銷售淨額9億元，按年增加29.3%。