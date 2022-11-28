【看淡前景】大鱷沽清加密幣　麥樸思估Bitcoin插至1萬美元

加密貨幣交易所FTX申請破產後，市場近乎一面倒看淡加密幣前景。其中，因揭發美國能源交易商安龍(Enron)造假而聲名大噪的對沖基金經理錢隆斯(Jim Chanos)直言，已經沽清手上的加密貨幣；而新興市場之父麥樸思則預言，比特幣(Bitcoin)下一個目標是每枚10,000美元，並補充其不會將自己的現金或客戶資金投資於數碼資產，原因是「太危險了」！比特幣周一曾報16,199美元，而以太幣則報1,169美元。

錢隆斯在接受外媒訪問時稱，全球正面臨「第二次加密貨幣危機」，強調加密貨幣由始至終是只是投機資產；又形容現時無論加密貨幣、非同質化代幣(NFT)以至特殊目的收購公司(SPAC)都被「搬入柴房」。麥樸思則指，雖然個人不會沾手加密貨幣投資，但加密貨幣將繼續存在，一些投資者仍對其充滿信心，而儘管FTX的影響，比特幣價格屹立未墮的程度令人驚訝。

交易所AAX面臨破產危機

總部設在巴哈馬的FTX破產撼動全球幣圈，巴哈馬總檢察長Ryan Pinder再三強調，證券委員會已經透過強大的法律框架迅速採取行動，不僅吊銷了FTX Digital牌照，亦在美國破產案開庭的前一天啟動FTX非自願清算程序，批評任何試圖將整個FTX崩潰歸咎於巴哈馬，都是「嚴重過度簡化事實」，因當局仍積極和持續調查，且涉及民事和刑事主管機關。

事件持續發酵，消息指本港加密貨幣交易所AAX亦面臨破產危機，是繼加密貨幣借貸商BlockFi及Genesis後，再有同業傳出財政問題。據報AAX母企Atom Asset人力資源主管向AAX營運總監稱，公司已決定解散，並只會支薪員工至今年11月；又指員工在AAX內所持有資產可能只會歸還一半，且分開處理，惟未有提及如何處理用戶資產。另AAX已經將其國際版粉絲專頁關閉。

業界撐港監管可防範爆災

數碼港金融科技總監嚴滌宇則稱，FTX事件發生在港府發布《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》後不久，相信對香港發展虛擬資產是「好事」，因為能凸顯監管的重要性。香港數字資產交易所(HKbitEX)聯合創始人及首席策略官盧廷匡認為，在本港發牌制度風險評估下，應可避免類似FTX資金流動性問題。