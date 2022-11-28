阿里健康半年賺1.6億元人民幣

業績公告顯示，該企上半財年收入達115億元，按年升22.89%，貢獻達87%的醫藥自營業務，收入增長24.17%至100.81億元，其中處方藥業務收入增長46.2%，人均用藥時長和用戶復購率持續快速攀升。截至9月底止，線上自營店的年度活躍消費者逾1.2億，按年多逾3,000萬。

醫藥電商平台業務方面，收入亦按年微升0.08%至9.99億元，期內平台已服務逾2.7萬個商家，按年增加2,000個，且庫存數量超過4,800萬個庫存單位（SKUs），較去年同期快速增加800萬個。

醫療健康及數碼化服務收入則升74.86%至4.19億元。截至9月底，與集團簽約提供在線健康諮詢的執業醫師、藥師及營養師合計近18萬人，按年增加4萬餘人。

阿里健康稱，早前「雙11」天貓醫藥平台錄得收入按年增速顯著優於上半財年。盈利能力方面，上半財年毛利為23億元，按年增長22.97%，毛利率維持在20%，履約、行政、產品開發開支跟去年同期相比變化不大，惟銷售及市場推廣開支按年節省12.68%。集團繼續不派中期股息。