新盤UPDATES：全日錄5宗一手成交 傳油塘盤收票約百張
2022年11月28日 21:29
東網電視更多新聞短片
新盤市場低迷的局面未見有突破，周一(28日)僅暫錄約5宗成交。其中，旺角項目單日沽出3伙。另一方面，正值收票階段的油塘全新盤，市傳暫時累計接獲約100張入票。
●旺角利奧坊‧壹隅連沽3伙 單日吸金2,179萬元
新盤成交量於低位徘徊。恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(28日)錄得3宗成交，共涉2,179.43萬元。最新沽出的單位成交價介乎558.22萬至978.82萬元，成交呎價由約20,829至約25,557元。當中，1座25樓L為實用面積383方呎的兩房戶，以978.82萬元沽出，呎價約25,557元。資料顯示，該盤提供614伙，主打一房戶，由今年5月起開售，迄今累計沽出213伙，套現逾13.7億元。
●市傳油塘朗譽暫收約100張入票
據市場消息指，保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，由上周五至今累計接獲約100個認購登記，按首批推出128伙計，暫未錄得足額認額。
●油塘蔚藍東岸兩房呎價約22,830元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近沽出5座29樓F室，實用面積520方呎，兩房間隔，成交價1,187.14萬元，呎價約22,830元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房售971萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，落實本周五(2日)起招標發售19伙三房單位。上述單位實用面積介乎790至800方呎，戶型均屬三房連儲物室間隔，當中3伙位於22樓的單位，單位內設樓梯連接620方呎的天台，屬特色戶。招標期由12月2日起至12月31日，期間每日招標截標。同時，該盤最新沽出2A座3樓A室，實用面積790方呎，採三房連儲物室房間隔，以971萬元成交，呎價12,291元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房戶提價發售
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周一(28日)上載更新價單，將一伙三房單位售價上調1.2%。上述為第8B座16樓C室，實用面積609方呎，採三房間隔，定價由1,007.1萬元加價至1,019.2萬元，加價12.1萬元。按最高折扣15.5%計，該單位最新折實價為861.2萬元，折實呎價約16,736元。
項目同日上載銷售安排，將於本周五(2日)以先到先得及價單形式發售6伙，除了上述單位之外，亦包括5伙實用面積674方呎的三房戶，折實價由860.63萬元起。資料顯示，該盤提供164伙，由上月底起開售，一個月沽出114伙，佔整體約七成，套現逾7.4億元。
●青衣薈藍取消交易單位提價21%發售
新盤市場月內的取消交易個案持續增加。其中，宏安地產(01243)旗下已屆現樓的青衣薈藍，11月至今已錄得4宗同類個案，涉及的成交金額達2,142.9萬元。據項目成交紀錄冊，該盤的7樓A03室，實用面積203方呎，開放式間隔，原本於去年8月以442.7萬元沽出，當時呎價約21,808元，惟交易列明已於今(28日)取消。同時，該盤上載更新價單，將該單位提價21%，定價由503.1萬增至610.4萬元，按最高15%折扣計，折實價為518.84萬元，折實呎價約25,559元，另享家具優惠及印花稅優惠。
除此之外，項目的10樓A09室，實用面積203方呎，定價亦由541.8萬提價至633.9萬元，加幅達17%。事實上，該盤提供320伙，由去年8月開售至今已沽出約313伙，僅尚餘小量單位待售。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄356宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得356宗終止買賣個案，佔成交量846宗42%，而涉及總成交金額逾54.8億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目最新增添9宗個案，單計本月累計有46宗。個案包括1A座20樓B室，實用面積998方呎，四房連工作間間隔，原本於去年6月以2,380萬元成交，當時呎價約23,848元，惟交易已於上周五(25日)終止。