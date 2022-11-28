新盤UPDATES：全日錄5宗一手成交　傳油塘盤收票約百張

新盤市場低迷的局面未見有突破，周一(28日)僅暫錄約5宗成交。其中，旺角項目單日沽出3伙。另一方面，正值收票階段的油塘全新盤，市傳暫時累計接獲約100張入票。

●旺角利奧坊‧壹隅連沽3伙 單日吸金2,179萬元

●市傳油塘朗譽暫收約100張入票

●油塘蔚藍東岸兩房呎價約22,830元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房售971萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房戶提價發售

項目同日上載銷售安排，將於本周五(2日)以先到先得及價單形式發售6伙，除了上述單位之外，亦包括5伙實用面積674方呎的三房戶，折實價由860.63萬元起。資料顯示，該盤提供164伙，由上月底起開售，一個月沽出114伙，佔整體約七成，套現逾7.4億元。

●青衣薈藍取消交易單位提價21%發售

除此之外，項目的10樓A09室，實用面積203方呎，定價亦由541.8萬提價至633.9萬元，加幅達17%。事實上，該盤提供320伙，由去年8月開售至今已沽出約313伙，僅尚餘小量單位待售。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄356宗終止交易