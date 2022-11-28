樓價速冧區區有蝕讓　傳九龍塘樓5年貶值1300萬

樓價年初至今已累跌相當幅度，據代理一份報告，統計香港112個大型屋苑的樓價表現，佔65.2%樓盤今年呎價已錄得超過一成跌幅，多個屋苑更急瀉逾兩成，包括荃灣海濱花園及九龍灣德福花園等。

海濱重災 累跌23.7%

中原黃良昇指出，剔除豪宅屋苑後，該行大型屋苑領先指數的112個成分屋苑中，今年暫時已有73個屋苑的調整呎價錄得雙位數跌幅。跌勢較急包括上述海濱花園，最新實用調整呎價約11,044元，累跌約23.7%。

市區以九龍灣德福花園跌約23.2%較傷，呎價約11,162元，港島區走勢較弱則為柴灣杏花邨，呎價報約13,327元，較去年底挫約19.4%。綜觀4個主要地區，其中九龍及港島區樓價指數跑輸大市，今年暫跌約15.2%及14.9%。

樓價回落，蝕讓成交隨處可見。中原張略欣指出，鰂魚涌康蕙花園2座高層E室，實用面積約423方呎，兩房間隔，以655萬元易手，呎價約15,485元，做價重返2015年水平。原業主2018年4月以735萬元入市，至今帳面虧蝕80萬元。

傳統豪宅地段更錄大額損手。消息稱，九龍塘龍濤花園一個連天台複式戶，實用面積約3,836方呎，叫價曾達一億元，惟毗鄰單位月前僅以約7,000萬元售出，故跟隨調減叫價，終減至約7,080萬元連兩個車位易手，呎價約18,457元，單位近5年大幅貶值約1,300萬元。

新界屋苑樓價不斷倒退，中原伍錦基稱，將軍澳峻瀅5座低層A室三房戶，實用面積約736方呎，成交價約725萬元，呎價約9,851元，自2016年後呎價首度失守一萬元。而馬灣珀麗灣也再錄呎價低於萬元成交，香港置業熊建明稱，屋苑10座中層E室售約525萬元，呎價約9,776元，回到2018年水平。屋苑本月僅錄4宗成交，屬近5年低位。