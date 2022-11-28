將軍澳三房僅售725萬　為2016年後首度失守1萬元

將軍澳區本月交投活躍，惟市況呈「量升價跌」局面，其中峻瀅新錄一宗低價成交，屋苑一個低層三房戶，以約725萬元售出，呎價僅約9,851元，為2016年後呎價首度失守萬元關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣梁啟豪表示，北角富澤花園富邦閣低層D室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，成交價820萬元，呎價約12,713元，較銀行估價低約10%，原業主1984年以約50萬元購入上址，至今升值逾15倍。

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城11月暫錄22宗成交，業主願意擴闊議價空間，帶動成交暢旺，其中金山閣低層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，以848萬元易手，呎價約14,570元。

●美聯馬鴻德表示，堅尼地城Imperial Kennedy中層C室，實用面積約564方呎，兩房間隔，買家於區內租樓多時，有同類質素區內放盤不多，故議價80萬元，以1,500萬元「租轉買」入市，呎價約26,596元。原業主於2017年6月以約1,350萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約150萬元，升值約11%。

－－－－－－

九龍區

●中原呂燕萍表示，九龍站擎天半島本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約27,752元，屋苑2座高層D室，實用面積約1,060方呎，三房連套房間隔，開價3,600萬元，大減532萬元或約15%，以3,068萬元易手，呎價約28,943元。新買客為用家，深夜出票洽談，業主見買家誠意十足，亦願意減價沽貨。

●中原歐陽振邦指出，長沙灣四小龍屋苑本月暫錄19宗成交，追平上月全月交投量，以宇晴軒佔7宗表現最好，平均實用呎價約16,223元。最新成交為6座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，8月開價888萬元，本月初調整至768萬元即獲洽購，最終累減138萬元，以750萬元成交，呎價約15,496元。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣泓景臺8座中層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，原叫價830萬元，放盤約5個月後吸引區內客洽詢，經議價減至694萬元易手，呎價約15,991元，較市價低約5%，新買家為首置客。

●香港置業馬漢偉稱，長沙灣喜盈中層B室，實用面積約666方呎，三房連套房間隔，以約1,180萬元放盤，即吸引區內客洽詢，議價後減至1,008萬元成交，呎價約15,135元，低市價約3%。新買家為區內分支家庭，僅花一小時即決定入市。

－－－－－－

新界區

●美聯何智豪表示，沙田第一城36座低層E室，實用面積約478方呎，三房間隔，獲上車客以620萬元承接，呎價約12,971元。原業主於1995年以約299.8萬元購入物業，持貨約27年帳面獲利約320.2萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約72宗成交，與上月同期錄約70宗相若，其中薈朗2座低層A06室，實用面積約293方呎，一房間隔，開價約530萬元，議價後以510萬元易手，呎價約17,406元，新買家為上車客。原業主於2016年以412萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約98萬元，單位升值約23.8%。

●世紀21奇豐稱，馬鞍山新港城F座中層1室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤一個月減價60萬元，成交價790萬元，呎價約14,338元。原業主早於1996年10月以345萬元購入上址，持貨26年帳面賺445萬元，單位升值1.3倍。

●中原徐可志指出，馬鞍山銀湖‧天峰本月暫錄約4宗成交，屋苑7座中層A室，實用面積約999方呎，三房連套房間隔，開價約1,380萬元，累減110萬元，以1,270萬元易手，呎價約12,713元。原業主於2009年約720萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約550萬元，單位升值約76.4%。

●利嘉閣曾定杰稱，新一批白居二出爐帶旺青衣區未補價第二市場交投，區內本月暫錄約13宗公屋或居屋未補價成交，其中長安邨安泊樓高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以約248萬元成交，呎價約5,598元。原業主2015年斥約58萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約190萬元，升值約3.3倍。

●中原李建華表示，荃灣海濱花園2座高層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，6月開價600萬元，近期下調至500萬元，最終多減26萬元，以474萬元沽出，呎價約11,313元，做價較上月同類高層戶低價成交，還再低約8萬元，回到2017年水平。

●中原呂宗霖指出，荃灣愉景新城7座中層D室，實用面積約610方呎，三房連套房間隔，今年5月以970萬元放盤，累減232萬元，以738萬元沽出，呎價約12,098元，做價回到2019年水平。原業主於2015年4月以652萬元買入，持貨7年轉售帳面獲利86萬元，升值約13%。

●美聯陳偉健稱，葵涌新葵芳花園E座中高層1室，實用面積約418方呎，9月初以628萬元放售，及後下調至558萬元，近日獲上車客「帶票睇樓」，議價60萬元，以498萬元成交，呎價約11,914元。原業主於2015年初以438萬元購入物業，持貨逾7年帳面獲利約60萬元，期內物業升值約14%。

●中原文家輝表示，天水圍居屋市場成交轉旺，本月累錄約41宗，單計過去周末兩天錄9宗成交，其中居屋天富苑Q座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，減至400.8萬元沽出，呎價約6,166元，新買家為白居二上車客。

●祥益黃慶德指出，屯門康德花園3座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，成交價340萬元，呎價約9,366元，低於市場價。

●世紀21天生何子邦表示，屯門愛琴海岸7座高層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原叫價590萬元，放盤1個月減價85萬元，以505萬元獲承接，減幅約14.4%，呎價約10,306元。原業主於2009年7月購入單位，當時作價173萬元，持貨13年帳面獲利332萬元，升值約1.9倍。

●中原伍錦基稱，將軍澳峻瀅5座低層A室，實用面積約736方呎，三房間隔，3月份開價約968萬元放售，累減約243萬元，成交價約725萬元，呎價約9,851元，自2016年後呎價首度失守一萬元。單位2012年4月購入價約504.4萬元，其後曾兩度內部轉讓。

●中原柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄236宗二手成交，創近7個月新高，其中日出康城區暫錄55宗成交，領都佔3宗，平均實用呎價約10,586元，屋苑5座左翼高層A室，實用面積約672方呎，三房連套房間隔，以755萬元易手，呎價約11,235元。原業主於2012年11月以555萬元買入單位，持貨剛滿10年帳面獲利200萬元，升值約36%。

●美聯唐文廸表示，將軍澳東港城5座中低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，近日以657萬元成交，呎價約14,099元。原業主於2016年6月以500萬元購入單位，持貨超過6年帳面獲利157萬元，單位升值逾31%。

－－－－－－