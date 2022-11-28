中國恒大以逾75億元人幣轉讓深圳地　料錄虧損逾1.6億

該土地位於深圳市深灣三路與白石四道交匯處東南角，土地面積10,376.82平方米，用於商業服務發展，可建總面積不超過28.92萬平方米。於2021年12月31日相對該土地的資產淨值約72.85億元。

該集團預期，就出售事項將會錄得虧損約1.63億元，即該土地及該土地上的建築物、構築物及其他附著物的合計帳面價值扣除出售事項對價而得出的金額，惟以最終審計為准。

而受讓方為深圳市安和一號房地產開發有限公司，是深圳市安居建業投資運營有限公司(「深圳安居」)的附屬公司。深圳安居由深圳市人才安居集團有限公司、深圳市特區建工集團有限公司、深業集團有限公司及萬科企業股份有限公司共同持股40%、20%、20%、20%。深圳市人才安居集團有限公司、深圳市特區建工集團有限公司及深業集團有限公司均為深圳市國資委持有的國有企業。