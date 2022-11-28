美股道指低開100點　拼多多飆14%

投資者對於經濟衰退的擔憂日益加劇，多家大行唱好「債優於股」。美國股市周一早段受壓，道指跌100點，報34,246點；標指跌25點，至4,000點；以科技股為主的納指跌70點，至11,155點。恒指夜期報17,388點，升68點，高水90點。

高盛研究報告指出，其經濟模型顯示美國經濟未來12個月衰退的機率為39%，但目前股票等風險資產的定價僅反映了11%的機率。換言之，明年市場出現進一步「衰退恐慌」的風險甚高。另外，德意志銀行預計，隨着經濟衰退開始，標指將在明年第三季度跌至3,250點，比當前水平低近兩成，然後在第四季反彈。

考慮到經濟衰退的影響，高盛和德銀都更看好債券而非股票，原因是債券提供更好的風險回報。經濟衰退也意味聯儲局的加息周期可能即將見頂，投資者正買入遠期美債，押注長期利率下行。10年期美國國債孳息率周一曾低見3.624厘，AmeriVet Securities美國利率交易及策略主管Gregory Faranello說︰「市場似乎更願意相信加息周期已接近尾聲。」

該企列帳純利按年飆5.45倍，達到105.88億元；非公認會計準則(non-GAAP)下經調整純利達124.47億元，按年大增2.95倍。董事長陳磊表示，未來將繼續增加研發投資，以進一步提高供應鏈效率。拼多多股價周一早段曾漲14.33%。

另邊廂，拼多多在美國的同業、全球電商「一哥」亞馬遜正經歷大規模裁員。外媒最新報道，亞馬遜將關閉其於印度的部分業務，包括退出外賣送餐服務，並關閉一些測試中的業務。這意味着亞馬遜將於當地裁員數百人，並使其更加依賴線上零售等核心業務。亞馬遜股價曾升1.57%。

此外，市傳富士康鄭州廠房由防疫措施引發的風波或使蘋果公司(Apple Inc.)今年iPhone Pro產量低過目標600萬部，結果如何視乎富士康怎樣讓工人盡快回到生產線開工，一旦未來幾乎維持封控，產量勢更堪憂。Apple股價早段跌1.13%。