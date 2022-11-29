東方日報B1：內地疫潮兇　港股沽壓重

內地疫潮升溫，掩蓋中國人民銀行即將全面降準救經濟的潛在利好，拖累恒生指數一度瀉逾700點，收市收復17,000點關，滬深300指數亦創一個月最大單日跌幅。就在此時，高盛以內地多個城市爆發反對防疫措施的示威為由，大膽預言當局撤回「動態清零」早過市場預期的機會達到三成，問題是疫情持續令券商下調對重磅股的業績預測，可見市場信心依然虛怯。

恒指周一甫開市即挫573點，至17,000點，跌幅未幾即擴至739點，低見16,833點，惟其後跌勢回順，收市時跌幅縮窄至275點或1.56%，收報17,297點；國企指數跌98點或1.65%，收報5,872點；科技指數跌67點或1.92%，收報3,432點。大市喘穩下的港股總成交額按日升24.7%至近1,184億元，港股通淨買入升至66.37億元，惟沽空金額亦見急升近79%，主板沽空比率飆至18.02%。

高盛首席中國經濟學家閃輝稱，中央很快要從「更多封城」和「(放寬防疫措施後)更多確診」間作出抉擇，預計內地明年次季才結束「動態清零」的機率約60%，可是更早鬆綁的機率也有30%，高過市場所想。恒生銀行(中國)首席經濟學家王丹則謂，防疫措施放寬得太快會令死亡個案跳升，或令內地經濟更差，地方政府也會很尷尬。就連閃輝亦稱，高盛有機會下調中國今季經濟增長預測(目前預測為3%)。

野村亦發表題為《疫情翻兜中斷復甦》的報告，下調美團目標價20%至200元，雖對美團的執行能力給予肯定，但同時提醒近日全國四處封城下，本季餐飲外賣收入增長將顯著回落，到店業務收入更恐按年倒退15%。