東方日報B1：內地疫潮兇 港股沽壓重
2022年11月29日 00:05
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港股周一受壓，成交增逾兩成。（中新社）
內地疫潮升溫，掩蓋中國人民銀行即將全面降準救經濟的潛在利好，拖累恒生指數一度瀉逾700點，收市收復17,000點關，滬深300指數亦創一個月最大單日跌幅。就在此時，高盛以內地多個城市爆發反對防疫措施的示威為由，大膽預言當局撤回「動態清零」早過市場預期的機會達到三成，問題是疫情持續令券商下調對重磅股的業績預測，可見市場信心依然虛怯。
恒指周一甫開市即挫573點，至17,000點，跌幅未幾即擴至739點，低見16,833點，惟其後跌勢回順，收市時跌幅縮窄至275點或1.56%，收報17,297點；國企指數跌98點或1.65%，收報5,872點；科技指數跌67點或1.92%，收報3,432點。大市喘穩下的港股總成交額按日升24.7%至近1,184億元，港股通淨買入升至66.37億元，惟沽空金額亦見急升近79%，主板沽空比率飆至18.02%。
內地群眾反抗防疫措施之際，官媒周一漏夜發表題為《「三個堅定不移」的制勝法寶》的社評，劈頭即重申「堅定不移貫徹動態清零總方針」，惟尾二段又有「疫情防控形勢愈是嚴峻複雜，愈要及時主動回應社會熱點關切」。巧合的是，理論上最受疫情蹂躪的餐飲股逆市上漲，海底撈(06862)及九毛九(09922)分別漲6.79%及5.95%，百勝中國(09987)跌幅由5.6%縮至0.11%，深圳A股全聚德則升2.84%。
高盛首席中國經濟學家閃輝稱，中央很快要從「更多封城」和「(放寬防疫措施後)更多確診」間作出抉擇，預計內地明年次季才結束「動態清零」的機率約60%，可是更早鬆綁的機率也有30%，高過市場所想。恒生銀行(中國)首席經濟學家王丹則謂，防疫措施放寬得太快會令死亡個案跳升，或令內地經濟更差，地方政府也會很尷尬。就連閃輝亦稱，高盛有機會下調中國今季經濟增長預測(目前預測為3%)。
市場對內地經濟未許樂觀亦見於對重磅藍籌的評論，大市去向可想而知。大和下調美團(03690)今年起3年的收入預測，以反映近期封城措施的影響，即使看好該企餐飲外賣的經營效益及今季盈利能力，還是下調其目標價逾16%至250元。
野村亦發表題為《疫情翻兜中斷復甦》的報告，下調美團目標價20%至200元，雖對美團的執行能力給予肯定，但同時提醒近日全國四處封城下，本季餐飲外賣收入增長將顯著回落，到店業務收入更恐按年倒退15%。
內銀股亦未能受惠降準消息，5大行工商銀行(01398）、中國銀行(03988)、農業銀行(01288)、建設銀行(00939)和招商銀行(03968)跌幅介乎1至3%。中國太平(00966)旗下太平資產管理日前斥約3.04億元增持工行H股至5.09%之際，瑞信提醒疫情封控措施和內房資產質素仍是主導內銀股表現的關鍵因素。
新股方面，內地信貸科技平台360數科(03660)周二在港第二上市，周一暗盤於輝立交易場收報50.45元，較定價50.03元微升0.84%。