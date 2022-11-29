美鐵路工人再醞釀罷工　晶片業改以貨車運輸避供應鏈中斷

外媒報道，美國貨運鐵路勞工醞釀罷工，半導體業已開始將「優先考慮運送的貨物」改以貨車運輸，以免供應鏈再出現斷層的情況。

DHL Global Forwarding美洲海運負責人Goetz Alebrand指，由於目前進入美國港口的貨輪減少，貨車的運力較９月時所醞釀的罷工來得要多，惟他強調「雖然現時有更多的貨車，但不意味着有足夠的貨車全面接收所有鐵路貨物」。

據美國相關法律，鐵路承運商要在罷工7天前作準備，要開始優先考慮安全敏感材料的保護和移動；在罷工日期前96小時，不再運輸化學品。相關數據顯示，在9月10日那一周，由於之前的罷工威脅，鐵路停止接收貨物，化學品運輸量減少1,975架次。

Alebrand稱，若貨物不具有易腐爛或危險品的特徵，則只有等待。平均而言，清理停滯一天的貨品大約需要2至3天時間。9月罷工前的貨櫃被滯留大約48小時，則需要6天時間才能清理乾淨。

若工會和鐵路公司之間未能達成協議，鐵路罷工可能會在12月9日開始。不過，美國國會可以根據憲法進行干預，以引入立法來阻止罷工，並制訂工會與承運人之間的協議條款。