陳蓓敏：高息藍籌股成雞肋　領展弱勢事出有因！

美國股市感恩節後復市，投資者觀望周內經濟數據公布，如消費者信心指數、上季國內生產總值、芝加哥採購經理指數，和周五公布11月非農就業數據等。美股料呈現牛皮整固狀態。

上周五人行宣布全面降準，在下月五日起，下調存款準備金率為25點子，釋放流動性約五千億元人民幣。雖然下降空間稍低於市場預期，但因宏觀狀態不穩，經濟數據整體運行，仍需要留彈藥在工具箱中，以備不時之需。近期國內疫情個案增加，個別一線城市呈現示威混亂，令市場擔心嚴控情況。內地股市牛皮，變化不大。隨着能源價格下跌回穩，首十個月電力、燃氣、裝備製造業等利潤回升，單十月利潤若有兩成升幅。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有領展。)