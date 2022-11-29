陳蓓敏：高息藍籌股成雞肋 領展弱勢事出有因！
2022年11月29日 05:00
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美國股市感恩節後復市，投資者觀望周內經濟數據公布，如消費者信心指數、上季國內生產總值、芝加哥採購經理指數，和周五公布11月非農就業數據等。美股料呈現牛皮整固狀態。
上周五人行宣布全面降準，在下月五日起，下調存款準備金率為25點子，釋放流動性約五千億元人民幣。雖然下降空間稍低於市場預期，但因宏觀狀態不穩，經濟數據整體運行，仍需要留彈藥在工具箱中，以備不時之需。近期國內疫情個案增加，個別一線城市呈現示威混亂，令市場擔心嚴控情況。內地股市牛皮，變化不大。隨着能源價格下跌回穩，首十個月電力、燃氣、裝備製造業等利潤回升，單十月利潤若有兩成升幅。
臨近期指結算，港股昨日開市裂口低開500多點，最高更曾跌逾700多點，恒指低見16,833點，跌幅較其他東南亞市場為多。隨着外圍息口向上，定存於銀行的誘因增加，而且更毋須承擔金融市場波動影響。現今投資者若選取股票，除了參考過往業績和前景外，息率雖高見於六、七厘以上，才見吸引。以往一眾高息藍籌，現成乏味選擇。領展(00823)早前中期息按年減少2.6%，令持份者不是味兒。雖然資產淨值升4.9%，但因香港疫情新增個案增，投資者擔心經濟前景和零售市場疲弱，股價險守50元關口。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有領展。)