石醴泉：5大理據支持　油價似未見頂

今年年中以來，布蘭特期油已經從高位下跌30%左右，令不少人特別是車主鬆了一口氣，但這是否代表石油價格已經見頂？分析了不同數據之後，情況或未許樂觀。

先談供應情況，首先，美國透過減少戰略石油儲備(簡稱SPR)來壓低油價的空間正在減少。過去半年，美國釋放了1.4億桶原油，使SPR存量降到略低於4億桶，這是過去40年以來最低的水平。根據美國能源情報署每星期的報告資料顯示，美國總統拜登為了壓低油價，而出售部分SPR的計劃會在今年12月完結。美國能源部也在上月制定了新規範，會在紐約期油下跌到67至72美元之間時開始重新補充SPR。再加上美國國會在去年十一月初通過法案，長期目標SPR會在3.14億桶的水平。種種迹象顯示，靠再售出SPR來壓低油價的空間已經愈來愈小。

油企需增資本開支添供應

第二，石油公司資本支出在過去兩年大幅減少，代表未來供應或難以維持。這一點可以從全球主要石油公司的年報中略見端倪。埃克森美孚、雪佛龍和西方石油公司的年報顯示，其資本開支從2020年起都遠低於資產折舊率。這一趨勢帶來的短期好處是石油公司能產生大量自由現金流，作為減債或派息之用，但壞處是缺乏足夠投資，未來產能看似難以維持在現有水平，特別是美國在過去10年產量大增的頁岩氣和頁岩油。頁岩油田性質和傳統油田不一樣，如不繼續投資的話，產能每年下跌的速度比傳統油田更快。所以除非石油公司在未來大幅增加資本開支，否則供應的減少機會只會愈來愈大。

有投資者問，俄羅斯不是受制裁而石油出口大減嗎？如戰後俄羅斯復產的話，是否可以抵銷石油公司未來減產之風險？在這一點投資者可能要大跌眼鏡：追蹤運油船的數據顯示，過去半年，俄羅斯的石油出口量不但沒有減少，反而比俄烏戰爭前還要高，主要出口地為非七大工業國和非歐洲地區，中國和印度為俄油的主要買家。這也說明了就算俄鳥戰爭結束，俄羅斯未來增產的空間也有限。

美元弱勢持續利好油價

另外一點值得考慮的是美元匯價，美元轉弱對石油需求有正面影響，因油價在非美元區域會下跌。暫時來看，領先指標顯示美國經濟衰退的風險在增加。此外，聯邦基金利率期貨所也預測美國未來利息上升的速度會開始減慢，美元在過去數周已經好像開始出現弱勢。如美元弱勢持續的話，對油價也會有一定的支持作用。

最後一點能影響供求關係的是潛在的中國需求。過去半年，受疫情和政府政策影響，中國經濟增速減慢，石油需求也比去年同期降低。近期有信號顯示中國的防疫政策或許會逐漸放鬆。作為全球石油第二大需求國，如經濟增長復甦、對石油需求增加的話，油價上漲的壓力也會同時上升。

以上所講好像全都是對油價有利的因素，那麼油價下跌的風險在哪裏？目前來看，主要風險在於環球經濟是否會在未來一年大幅衰退，但跟以上5點支持油價走勢的因素相比，油價向上的機會應會大過下跌的風險。以上分析，基本上已經為石油類股票定了調，至於石油公司應如何分析，下次再談。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)