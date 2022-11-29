廖嘉豪：善用優質債券鎖定高收益仍合適

美國收益率曲線已經明顯倒掛。自1960年以來，90%的情景中，倒掛曲線之後是美國經濟衰退，領先時間平均10個月。這一次，是聯儲局大幅推高短期利率，同時減持所有期限債券的結果。較高的收益率會誘使資金進行短期投資，而不是用於未來的消費或資本改善。

在2018年和過去一年，聯儲局都認為減持債券將導致利率面臨上行壓力，因為私人投資者需要介入。堪薩斯城聯邦儲備銀行行長埃絲特喬治曾表示：「資產購買旨在壓低長期利率……縮減這些資產(量化緊縮)可能為利率帶來一些上行壓力，或使收益率曲線變陡。」與2018年相比，聯儲局已經減持約2,600億美元的債券，但收益率曲線向下移動，與聯儲局預測相反。美國10年期國債收益率在過去一個月下跌了近50個點子。即使聯儲局縮減了資產負債表，利率仍在回落，這發出了一個負面的市場信號。意味經濟衰退可能性增加，聯儲局減少對債券市場的支持，借款人將不得不以更高的成本爭奪資本。

通脹是一種貨幣現象。當有太多錢購買超出供應的商品和服務時，消費者價格就會上漲。美國廣義貨幣供應增長已從2021年初的28%放緩至過去一年的僅2%。實際上自2022年3月以來已經收縮。這對經濟增長或是個壞消息，但在未來通脹方面是個好消息。從歷史上看，貨幣增長會領先通脹兩年，並預示到2024年通脹或急劇放緩。今年以來聯邦支出下降了11%，這是因為疫情的一次性支持措施現在已經結束。隨着聯儲局現在大幅收緊政策，銀行正在廣泛提高貸款標準。私營公司只在需要時才借錢，證券發行量下降。按揭貸款利率倍升，美國房屋銷售急跌，其他信貸需求和供應可能進一步萎縮。2023年住宅建築行業或將有30萬至40萬人失業，自1940年代以來，建築業就業下降後，普遍會出現了更廣泛的私人就業市場萎縮。

在看到經濟衰退開始之前，市況就偷步反映其後未知的復甦步伐，似乎令人難以置信。而且它也與歷史往績相矛盾。如果美國經濟真的陷入衰退，過往表現暗示市況還未見底。與經濟衰退相關的股票熊市(下跌20%或更多)，過往從未試過在就業市道轉差和企業盈利下降開始之前，就已經結束。為了打破歷史先例，聯儲局或不得不更早暫停加息，並表明在降低通脹方面取得了有意義的進展，但目前尚未釋放信號。

牛市和熊市是同一枚硬幣的兩個面。它們都反映了經濟中不可持續的強勁或疲軟狀況。一旦市場在熊市後觸底，美國股市的回報往往會比平均水平強得多。在過去的一個世紀裏，熊市底部的12個月回報率中位數為37.1%，平均為45.5%。時機就是一切，投資者或不必等到經濟復甦後才看到股市才上漲。平均而言，股市往往會在經濟收縮的中途觸底。在某些情況下，反彈發生得更早。正如股市在2022年先於經濟走低一樣，市場亦有機會先於美國和世界經濟，在2023年某個時候開始擺脫弱勢。不過目前環球資產配置，仍以防守為主，善用優質固定收益工具去鎖定高收益，繼續適合宏觀前景的潛在變化。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪