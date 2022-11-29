道指跌497點　港股黑期高水230點

●踏入亞洲時段，美匯指數上升，報106.65；港匯見7.8134；離岸人民幣(CNH)報7.2408；美元兌日圓處138.84；歐元報1.0343，英鎊報1.1959。金價處1,741.13美元。布油報83.24美元，紐油報76.62美元。比特幣跌1.2%，處1.62萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水230點。

●道指收報33,849點，跌497點或1.45%；標指收報3,963點，跌62點或1.54%；納指收報11,049點，跌176點或1.58%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報17,501點，升204點。

●即月恒生指數夜期收報17,523點，升203點，高水225點，成交14,150張。

●紐約期油收報每桶77.24美元，升0.96美元或1.26%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.19美元，跌0.44美元或0.52%。

●紐約期金收報每安士1,740.3美元，跌13.7美元或0.8%。

●英國富時100指數收報7,474點，跌12點或0.17%；德國DAX指數收報14,383點，跌158點或1.09%；法國CAC指數收報6,665點，跌47點或0.7%。

●內地電商企業拼多多業績表現強勁，股價飆12.6%。

●日本10月零售銷售按年增長4.3%，低過預期。

●中國恒大以逾75億元人民幣轉讓深圳地，料錄虧損逾1.6億人幣。

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