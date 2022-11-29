港股飆逾500點 ATMXJ漲3至5% 碧桂園系爆上

港股高開260點後升幅擴至超過500點，恒生指數高見17,850點，收復10天線(17,720點)，暫維持逾500點升幅。國企指數升210點；科技指數升150點，主板成交440億港元。

內地繼續出招撐房企，內房股爆升。碧桂園服務升17.3%；碧桂園升12.3%，是表現最佳兩隻藍籌；龍湖集團升9.1%；華潤置地及中國海外升6.5%。此外，富力地產升16%；新城發展升7.8%；合景泰富升7%；萬科企業升6.8%；雅居樂升6.6%。

大型科網股仍是升市主要動力，京東集團飆5.5%；阿里巴巴及快手升5.3%；美團升5%；小米集團升4.3%；騰訊升3.1%。

昨日炒上的濠賭股升勢持續，永利澳門再升6.5%；新濠國際升近6%；銀河娛樂及美高梅中國升3.2%；金沙中國升2.6%；澳博升2.3%。

【09:20】港股向好 ATMX漲2% 內房股落鑊

港股在期指結算日開市做好，恒生指數升260點或1.5%，報17,558點；國企指數高開115點或1.97%，報5,987點；科技指數升101點或2.97%，報3,534點。

大型科網股撐市，京東集團升4.1%；美團升2.8%；小米集團升2.5%；騰訊升2.3%；阿里巴巴升2%。

金融股跟隨大市向好，招商銀行升2.8%；中國平安升2.7%；建設銀行升0.8%；香港交易所升0.3%；滙豐控股及友邦保險升0.2%。

中證監出5招撐房企股權融資，內房股又爆升。碧桂園及碧桂園服務飆13.3%及11.9%；龍湖集團升9.9%；萬科企業升9%；華潤置地及中國海外升3.9%及3.5%。