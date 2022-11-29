【高盛推介】滙豐落後大市　券商唱好

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(28日)跌約0.9%，周二(29日)早段反彈但仍落後大市，現報45.9港元，升約0.7%。有券商就美國利率持續上升應支持滙控淨息差擴張，以及市場對過度加息的憂慮就通脹紓緩而減低，料滙控近期表現將跑贏大市，給予「增持」評級，目標價59.8元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近日獲資金轉向流入，上周五(25日)及本周一共錄得約720萬元資金流入。淡倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約390萬元。

滙豐購25501，行使價51.55元，2023年3月15日到期，實際槓桿13.9倍，行使價54元以下、3個月期以上的認購證中，槓桿最高。

滙豐沽26142，行使價35.33元，2023年3月22日到期，實際槓桿9.7倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。

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