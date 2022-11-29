【高盛推介】中國平安急升創兩個月高　窩輪點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安自上周二(22日)起連升4日後，周一(28日)回吐部分升幅，跌約4.6%，周二(29日)早段急升。早上高開約2.7%後升幅擴大，最高見45.4港元，突破兩個月高位。現報45.1元，升約7.8%。據中銀保監上周公布的數據顯示，今年第三季末，保險公司原保險保費收入達3.8萬億元人民幣，按年升5%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五(25日)錄得約210萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周四(24日)及上周五共錄得約150萬元資金流入後，周一亦獲資金轉向沽出。

平安購23632，行使價50元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.3倍，行使價50元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。

平安沽26316，行使價33元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.9倍，低面值、低街貨。

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