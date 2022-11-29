遠東發展：投地冀執平貨保毛利率　加緊售非核心項目

對於加息，他認為確實對買樓意欲有影響，惟香港中產人士無論有樓或無樓，都仍然有頗大購買力，只是目前觀望情緒濃，轉買為租，令租金不跌反升，以往空置的單位現在都租出。

至於長遠樓市，他認為要看基本因素，包括房屋供應，香港雖然有人口流失，利息亦上升，但這些俱非長期現象。他表示，香港是稅率最低地方之一，有競爭優勢，只要跟內地通關，生意便可回復。

他表示，在加息之下投地策略不會太進取，會採審慎態度，冀「執平貨」來保持健康的毛利率。在9月底，集團經調整毛利率為40.6%，按年升2.8個百分點。

在高息環境之下，集團上半年利息支出增加逾一億元。孔表示，會加緊出售非核心項目套現，包括集團在澳洲和匈牙利的停車場業務，希望可售25億至35億元資產，另外亦會着力減少約20億元的債務。

此外，集團上半年博彩業務收入按年升約70.5%至1.47億元，主因3間歐洲賭場在期內保持營業。另外集團亦在上半財年取得馬耳他的網上博彩牌照。