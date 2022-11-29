富瑞：內地11月iPhone 14系列銷量恐跌17%

內地疫情反彈，疊加年尾購物旺季令新型iPhone需求大增，外媒報道，iPhone 14 Pro的交付時間創歷史最長，其中美國客戶待機時間長達37日。此外，美資大行富瑞又再唱淡內地iPhone 14銷情，指銷量下跌是因富士康鄭州廠房疫情封控所致。

外媒引述研究機構Counterpoint Research報告指，目前美國客戶預計要等待37日取得iPhone 14 Pro等高端機型，需時遠比上一代的iPhone 13 Pro耐之餘，也較iPhone 14 Pro剛推出時等待更長時間，又推算在富士康鄭州廠房封控下，最搶手的「Pro」機型將減產近600萬部。

另邊廂，大行富瑞亦發表報告，指內地11月的iPhone 14系列預計銷量按年跌幅介乎17%，較對手Android僅跌8%高出9個分點，主因疫情反彈導致富士康鄭州工廠生產受阻，以及內地民眾需求下降所致。

該行又預期，倘若蘋果公司如外界所指，將部分iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max轉移生產線至和碩和立訊精密，只可提高相關機型的產出速度至今年年底，因為兩間公司一直以來只負責組裝iPhone 14及iPhone 14 Plus，而Pro及Pro Max則需要不同設備，生產線需時驗證。