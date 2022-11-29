ESG評分排名處領先水平 安踏：續推動可持續發展
2022年11月29日 16:08
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市場關注企業在ESG(環境、社會及管治)方面的表現，國際評級機構標普全球企業可持續發展評估更新內地體育用品公司安踏(02020)評分，公司可持續發展委員會主席及首席財務官賴世賢表示，ESG與可持續發展在集團未來的發展規劃中，佔有重要地位，日後會繼續通過與消費者、生態夥伴、環境、社會及員工等各持份者，締造共生價值，推動可持續發展。
在標普的評分中，安踏在約160家全球紡織品、服裝和奢侈品品牌公司中的排名，超過87%的全球同業，排名榮列全球同業領先水平。同時在風險及危機管理、創新管理、稅務策略、人才吸引與留存及隱私保護等方面，均位列全球同業中最高10%的評分排名，於創新管理、資訊安全、人力資本發展、隱私保護及人才吸引與留存方面的評分按年躍升超過20分。賴氏認為，集團得分顯著提升，反映集團積極將ESG管治融入集團戰略發展。
安踏早前已承諾在2050年實現碳中和總目標，並會響應內地碳中和的目標，積極推進「1+3+5」可持續戰略藍圖，將聯合上下游夥伴一起應對氣候變化，减少溫室氣體排放。另外，在業務快速擴張的同時，亦會持續加強碳足迹管理。