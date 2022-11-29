ESG評分排名處領先水平　安踏：續推動可持續發展

在標普的評分中，安踏在約160家全球紡織品、服裝和奢侈品品牌公司中的排名，超過87%的全球同業，排名榮列全球同業領先水平。同時在風險及危機管理、創新管理、稅務策略、人才吸引與留存及隱私保護等方面，均位列全球同業中最高10%的評分排名，於創新管理、資訊安全、人力資本發展、隱私保護及人才吸引與留存方面的評分按年躍升超過20分。賴氏認為，集團得分顯著提升，反映集團積極將ESG管治融入集團戰略發展。

安踏早前已承諾在2050年實現碳中和總目標，並會響應內地碳中和的目標，積極推進「1+3+5」可持續戰略藍圖，將聯合上下游夥伴一起應對氣候變化，减少溫室氣體排放。另外，在業務快速擴張的同時，亦會持續加強碳足迹管理。