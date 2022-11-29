道期靠穩 布油升逾2%
2022年11月29日 16:11
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●美匯指數報106.18；港匯見7.8232；離岸人民幣(CNH)報7.1290；美元兌日圓報138.18；歐元企1.0379，英鎊處1.2040。金價報1,754美元。布油報84.92美元，紐油報78.63美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升65點。
●市後關注點
21:30 加拿大第三季國內生產總值(GDP)
22:00 美國9月標普/Case Shiller 20座大城市房價指數
23:00 美國11月諮商會消費者信心指數
●恒生指數重上萬八點關，全日收報18,204點，升906點或5.24%；國企指數收報6,236點，升364點或6.2%；科技指數收報3,695點，升262點或7.66%。主板成交1,667億港元。https://bit.ly/3XIUpjC
-大快活半年少賺18%，中期息18仙。
●滬綜指收升71點，內房、金融、白酒板塊表現較好；相反電力板塊較落後。https://bit.ly/3UjFcma
●淡馬錫明年巴黎設辦事處，專注EMEA地區投資。
●拉加德：即使經濟放緩，歐央行仍會繼續加息。
●加快脫中？傳MacBook主要代工商擬越南設廠。
●傳iPhone Pro產量今年恐大減近600萬部。
●穆迪：全球通脹料已見頂，明年逐步回落。
●GUM：11月MPF人均賺17554元，今年仍蝕逾4.4萬。
●港元1個月拆息升至4.38458厘，續創14年新高。
●美股：
-大摩籲留心「QT」，美股明年3月前恐挫15%。
●加密貨幣：
-正式破產！BlockFi：白武士肯出錢就有救。