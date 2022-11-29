房協夥AlipayHK開創電子錢包交租　一鍵即繳費

香港房屋協會(房協)與AlipayHK公布，由2022年12月1日起，房協轄下共51個物業，包括20個出租屋邨、商業單位以及指定屋苑的居民、商戶以及業戶，均可使用 AlipayHK流動應用程式繳交租金或管理費，省時便捷，合共3萬多個出租屋邨住戶、商業租戶和業戶受惠。

與此同時，AlipayHK亦是第一個電子錢包支援出租屋邨繳交租金，用戶可以足不出戶隨時隨地繳付租金，完善市民生活服務電子化。

參與使用AlipayHK繳費服務的房協出租屋邨和商業租戶，須要預先於手機下載AlipayHK流動應用程式，並於「繳費服務」中選擇「租金」(參與使用AlipayHK的屋苑業戶，則須選擇「物業管理」以繳交管理費)及所屬的出租屋邨或物業，然後輸入「帳戶編號」及「物業單位號碼」等資料以進行登記及完成帳單連結，即可輕鬆繳費，其後每月亦會收到帳單提示。另外，用戶亦可選擇為帳單啟動「自動付款」功能，完成設定後，便會由下一期帳單開始按時自動付款，毋須擔心忘記繳費，用戶亦可於AlipayHK電子錢包隨時查閱所有繳費記錄。