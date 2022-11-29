【產經直播】港股期結日勁彈　後市睇高啲？

港股在期指結算日大彈，恒指周二(29日)高開260點後，愈升愈有，重上萬八關，更以全日最高位收市，報18,204點，升906點，成交增至1,667億元。國務院聯防聯控機制最新表示，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。消息有助港股繼續向上？復常股再獲得憧憬？

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