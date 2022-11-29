【產經直播】港股期結日勁彈 後市睇高啲？
2022年11月29日 16:39
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港股在期指結算日大彈，恒指周二(29日)高開260點後，愈升愈有，重上萬八關，更以全日最高位收市，報18,204點，升906點，成交增至1,667億元。國務院聯防聯控機制最新表示，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。消息有助港股繼續向上？復常股再獲得憧憬？
美國聯儲局放鷹，隔晚美股跌超過1%，不過，反映中概股嘅金龍指數做好，科網股醒神，整個板塊向上，被騰訊(00700)送股的美團(03690)上周交出理想業績，股價連升第二日，周二(29日)大升一成一，可以上望幾多？至於另一隻藍籌阿里健康(00241)亦成功扭虧，全日大升近一成，業績邊部分有亮點？
內房股再有利好消息，中國證監會推出五項內房融資措施支持房企，包括允許符合條件的房地產企業重組上市等。龍湖集團(00960)大升12%，碧桂園(02007)及華潤置地(01109)亦分別升4%及7%。中央繼續出招，內房板塊前景可再睇高一線？內房股要點揀？
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