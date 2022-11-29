陽光保險籌最多74億元　管理層對招股反應「當然有信心」

被問到在市況波動下招股會否有信心，公司副總經理、財務負責人、投資負責人兼首席投資官彭吉海回應指「當然有信心」，資本市場存有波動是正常，反問「今天(周二)市場不就是很好」，相信是次招股結果與公司基本想像一致。另外，今次集資所得將全數用於補充資金，以支持業務發展。

該公司創辦人、董事長兼首席執行官張維功提到，公司以保險的主營業務定位不會改變，其發展規劃亦是圍繞保險拓展，包括建立醫療、養老產業，以保險產品為依托，圍繞醫療、健康、養老等場景，完善平台建設，發掘客戶全生命周期需求。

他指出，未來將循6方面發展業務，一是加強個人客戶策略，針對客戶不同階段的需求，提供不同的產品；其次明確團體客戶戰略，為合作夥伴提供可靠的風險管理服務；第三將實施渠道升級，另還包括進一步突出數碼科技、不斷提高資產管理的能力，以及建立醫療及養老的產業。