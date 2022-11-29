專家：不宜追入高風險民營房企　否則形同博彩？

中央連環出招為開發商「輸血」，在中證監宣布為房地產併購重組再融資「開綠燈」後，當局已全面重啟了四年前設立的「三支箭」計劃，內房股及內銀股周二氣勢如虹，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，對內房股看法稍好轉，主要是封控措施有放寬，但不太建議繼續高追一些高風險的民營房企。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城則表示，目前中央的樓市支持措施並非大水漫灌，關鍵仍要待買家需求恢復。內房股不排除再上升，但市場對於樓市的憂慮並未消除，買內房股基本上形同博彩。

而導致港股在周二狂飆逾九百點或5.24%的原因，乃當局午後召開「落細落實防控措施 有效抓好疫情處置」發布會，引起市場憧憬防控措施進一步放寬。國家衞健委發言人周二指，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便，又謂長期封控極大影響人民群眾的正常生產生活秩序，必須予以糾偏和避免。

馮認為，衞健委的口脗可被視為是邁向「逐漸常態化」，可重新關注經濟復常板塊。大市底部見好轉，但單計指數過去兩日高低位升幅逾1,300點，個股升幅更凌厲，相信港股暫時難以再大升，短暫支持位在18,000點，惟預計年尾仍可上望18,500至19,000點。

溫則認為，仍有待中央放寬貨幣政策，才有望刺激恒指進一步上揚，只是目前美元仍強勢，當局對於放鬆幣策的取態審慎，可能到明年首兩季才會有進一步行動。港股暫時繼續炒波幅，預料恒指到年底在16,500點至18,500點上落。