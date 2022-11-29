旺角Larchwood加價1成推5號價單　折實價527萬起

據價單顯示，最新加推單位實用面積介乎202至250方呎，包括16伙開放式戶及4伙一房戶，最高折扣優惠由早前的15%，降至現時最高約2.5%計，該批單位折實價由527.7萬至728.5萬元，折實呎價由26,124至29,956元。

同時，今張價單只提供「建築期輕鬆付款計劃」，享有照售價減0.5%優惠，有別於之前的價單提供120天現金付款計劃。該盤同日上載銷售安排第3號，落實周六(3日)以先到先得形式發售20伙。

翻查資料，該盤於今年8月底公布首張價單，當中20樓G室，屬實用面積206的方呎的一房戶，定價為557.3萬元，有最高15%折扣，折實價為473.7萬元。對比現時價單5號所列的對上一層、21樓G室，面積與間隔相若，定價為567.1萬元，惟最高折扣減至2.5%後，折實價為552.9萬元，撇開相隔1層的樓層因素，變相加幅達16.7%。