澳門今年首10月對外貿易額按年跌6%

澳門統計暨普查局資料顯示，今年10月貨物出口總值為11.6億澳門元(下同)，按年上升27.8%。再出口(10.3億元)升幅為38.9%，當中酒、娛樂場用製品分別增加3.7倍和2.1倍，美容化妝及護膚品則減少65.3%；本地產品出口(1.3億元)下跌21.6%，其中成衣減少50.6%，銅及其製品則增加7.0%。貨物進口總值按年上升20.1%至127.4億元，其中電子元器件、黃金製首飾、食物及飲品分別增加1.9倍、1.2倍和74.0%，娛樂場用製品、美容化妝及護膚品則減少37.5%和22.4%。10月的貨物貿易逆差為115.8億元。

今年1至10月總出口貨值為112.9億元，按年上升5.1%；再出口(96.4億元)及本地產品出口(16.6億元)分別增加5.8%和1.4%。總進口貨值為1,150.6億元，下跌6.9%。首十個月的貨物貿易逆差為1,037.7億元，較去年同期(1,128.7億元)減少91.0億元。

按出口目的地統計，1至10月輸往香港(86.4億元)的貨值按年上升15.4%，而出口至美國(5.2億元)與歐盟(1.5億元)的則分別下跌7.1%和0.6%。出口至中國內地(11.3億元)的貨值下跌29.0%，其中泛珠三角九省(9.8億元)減少32.0%。輸往一帶一路國家的貨值(3.6億元)增加36.5%，至葡語系國家(157萬元)則減少74.2%。紡織品及成衣出口上升18.5%至15.3億元，非紡織品亦增加3.3%至97.6億元。

按貨物原產地統計，首十個月產自歐盟(381.5億元)及中國內地(347.7億元)的進口貨值按年分別下跌2.8%和12.7%，產自一帶一路國家(211.6億元)及葡語系國家(8.4億元)的則上升5.2%和45.9%。按貨物來源地統計，從香港進口的貨值(970.3億元)下跌8.6%，來自中國內地(140.7億元)的則上升4.9%，其中泛珠三角九省(136.7億元)增加4.4%。消費品進口下跌4.9%至839.1億元，其中美容化妝及護膚品(166.2億元)、手錶(81.7億元)分別減少19.6%和17.3%，食物及飲品(154.7億元)則增加32.3%。燃料及潤滑油(52.3億元)的進口貨值上升4.4%，手提電話(94.1億元)與建築材料(23.8億元)則錄得38.2%和2.2%的跌幅。

今年1至10月對外商品貿易總額共1,263.6億元，較去年同期(1,343.6億元)下跌6.0%。