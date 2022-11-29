納米樓蝕入肉！長沙灣一房5年貶2成　元朗盤5年輸錢沽

迷你單位抗跌力較弱，逆市下業主沽貨蝕入肉。長沙灣AVA 61有一房單位僅以380萬元售出，原業主持貨5年勁蝕約104萬元，售價更較7個月前以540萬元轉售的同室單位，大幅跌價近三成。

鴻發地產梁文楓稱，項目中層A室，實用面積約232方呎，原業主急於套現，劈價168萬元售出，呎價約16,379元。單位2017年一手購入價約484萬元，至今大幅貶值約21.5%。

不少近年入伙的樓盤，二手出貨多錄虧損。中原王勤學表示，元朗尚悅‧方低層G室，實用面積約210方呎，開放式間隔，累減60萬元，以310萬元售出，呎價約14,762元。售價不單創屋苑二手新低價，原業主持貨接近5年，亦要帳輸約24.3萬元。

晉海沽貨帳輸92萬

將軍澳晉海本月更已錄得5宗損手買賣。該行黃仕斌指出，最新為晉海II第3B座高層C室，實用面積約491方呎，成交價約745萬元，呎價約15,173元。原業主2018年7月入市，現沽貨帳面損失約92萬元。

市區新樓也有同類狀況，香港置業謝啟源稱，西南九龍匯璽8座中層E室開放式單位以590萬元易手，低市價約一成，呎價約22,097元，較3年前一手購入價貶值約51.5萬元。中原陳家鴻稱，北角維港頌6座高層A室以2,550萬元易手，原業主持貨5年帳蝕約45萬元。