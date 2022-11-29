日出康城晉海月內成交全數蝕讓　兩房戶4年貶價92萬

樓價不斷下挫，更有個別屋苑出現「一沽即蝕」慘況，將軍澳日出康城晉海項目本月錄5宗買賣，全數蝕讓收場，最新有兩房戶以約745萬元售出，原業主持貨4年多帳面損失約92萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東駿苑B座低層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔望園景，未補價第二市場開價398萬元，曾調整至328萬元，仍乏人問津，減至308萬元後，獲白居二買家洽購，議價後以290萬元成交，累減108萬元，呎價約6,621元。

●美聯葉志偉表示，港島南貝沙灣1期2座高層B室，實用面積約1,365方呎，建擁有全海景，以每月租金6萬元連車位租出，呎租約44元。

－－－－－－

九龍區

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園J座高層3室，實用面積約378方呎，兩房間隔，外區客睇樓24小時後，即以520萬元承接，呎價約13,757元。原業主於1994年4月以204.5萬元購入單位，持貨超過28年帳面賺約315.5萬元，升值約1.54倍。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天本月暫錄6宗成交，平均實用呎價約15,802元，屋苑1座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，累減147萬元，以788萬元成交，呎價約15,792元。原業主於2012年8月以510萬元購入單位，持貨10年帳面獲利278萬元離場，單位升值55%。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣宇晴軒5座中層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以約700萬元成交，呎價約15,873元。原業主於2011年以約390萬元購入上址，持貨約11年帳面獲利約310萬元，物業升值約79%。

－－－－－－

新界區

●中原杜文俊表示，沙田河畔區11月暫錄約7宗成交，其中全輝中心佔2宗，屋苑B座中層6室，實用面積約312方呎，兩房間隔，開價約420萬元，放盤約一個半月，議價後以370萬元易手，呎價約11,859元，做價回到約2017年水平。

●中原徐可志表示，馬鞍山新港城本月暫錄約8宗成交，屋苑H座低層8室，實用面積約519方呎，三房連套房間隔，開價約750萬元，議價後以698萬元易手，呎價約13,449元。原業主於1994年約322.5萬元購入單位，持貨28年帳面獲利約375.5萬元。

●中原陳鴻霆表示，新白居二買家入市帶動下，二手交投略有起色，馬鞍山區本月暫錄約76宗成交，超越上月同期錄約70宗，其中居屋錦泰苑本月暫錄約5宗成交，屋苑C座低層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約520萬元，減價後以500萬元易手，呎價約7,692元。

●中原吳日榮稱，大埔富萊花園2座中層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，8月開價約745萬元，議價後以655萬元易手，累減90萬元，呎價約13,206元。原業主於2006年以約208萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約447萬元，升值約2.1倍。

●美聯何振榮表示，荃灣全‧城滙1座中層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，放售僅兩個月，累減約178萬元，獲年輕買家以852萬元承接，呎價約16,260元。原業主於2017年以約755.6萬元一手購入物業，持貨約5年帳面獲利96.4萬元，升值近13%。

●中原陳文杰稱，荃灣荃景花園1座高層G室，實用面積約408方呎，兩房間隔，今年7月開價615萬元，減至460萬元易手，呎價約11,275元，累減155萬元或25%。原業主於2016年9月以418萬元買入單位，持貨6年帳面獲利42萬元，升值約10%。

●美聯陳偉健表示，葵涌區本月僅錄約14宗二手成交，業主放盤要大幅減價才有望沽出，葵涌葵芳閣2座低層B室，實用面積約473方呎，三房單位，原開價655萬元，見樓市氣氛轉差，加上新一輪加息，接受現實下調叫價至600萬元，最終以580萬元成交，呎價約12,262元。

●利嘉閣彭錦添指出，青衣灝景灣10座中層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以約740萬元成交，呎價約14,859元，低市價約3%。原業主2015年以650萬元買入上址，持貨7年帳面獲利約90萬元，物業升值約14%。

●中原黃俊傑表示，本月青衣區公屋及居屋未補價第二市場成交暢旺，其中長安邨安洋樓高層24室，實用面積約381方呎，兩房間隔，7月開價230萬元，最終大減52萬元或23%，以178萬元未補價沽出，呎價約4,672元。原業主於1998年6月以17.98萬元買入單位，帳面獲利160.02萬元，單位24年升值9倍。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居15座中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲綠表買家以未補價第二市場價280萬元「FULL PAY」購入，呎價約6,497元，屬市價成交。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳怡心園5座高層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，外望山景，以約538萬元易手，呎價約10,696元。原業主2014年斥約417萬元購入，持貨8年帳面獲利約121萬元，升值約29%。

●中原黃仕斌稱，將軍澳日出康城晉海項目本月錄5宗買賣，全數屬蝕讓個案，最新成交為晉海II第3B座高層C室，實用面積約491方呎，成交價約745萬元，呎價約15,173元。原業主2018年7月入市，現沽貨帳面損失約92萬元。此外，將軍澳峻瀅5座低層A室，實用面積約736方呎，套三房間隔，減價243萬元或25%，以725萬元易手，呎價約9,851元，創屋苑近兩年半呎價新低。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園1座高層J室，實用面積約592方呎，三房間隔，今年9月未補價第二市場放盤叫價598萬元，累減110萬元，以488萬元成交，減幅達18.4%，呎價約8,243元。原業主於2009年以147萬元購入單位，持貨13年帳面獲利341萬元，單位升值2.3倍。

－－－－－－