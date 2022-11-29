新盤交投放緩　惟低市價銷售策略仍奏效

一手市場欠缺大型新盤推售之下，交投放緩。不過，新界區新界以低市價推售的策略之下，銷情相較市區盤好。其中，元朗錦田北新盤續錄成交，月內沽出54伙，為11月銷售量最高的新盤。

●屯門青山公路飛揚第1期連天台戶525萬元沽

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna開放式戶呎價約15,077元

●啟德澐璟三房2,760萬元沽

●荃灣西逸璟．龍灣三房戶招標售1,668萬元

●旺角Larchwood加價加推20伙

據價單顯示，加推單位實用面積介乎202至250方呎，包括16伙開放式戶及4伙一房戶，最高折扣降至2.5%計，折實價由527.7萬至728.5萬元，折實呎價由26,124至29,956元。該盤同日上載銷售安排第3號，落實周六(3日)以先到先得形式發售上述20伙。此外，該盤最新沽出12樓G室，實用面積206方呎，開放式戶，成交價468.5萬元，呎價約22,743元。

該公司執行董事程德韻查詢回覆表示，旗下薈藍銷售至尾聲，產品於市場備受歡迎，租務情況亦見理想，故按集團原有步伐推售上述市區項目。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄362宗終止交易