新盤交投放緩 惟低市價銷售策略仍奏效
2022年11月29日 21:34
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一手市場欠缺大型新盤推售之下，交投放緩。不過，新界區新界以低市價推售的策略之下，銷情相較市區盤好。其中，元朗錦田北新盤續錄成交，月內沽出54伙，為11月銷售量最高的新盤。
●屯門青山公路飛揚第1期連天台戶525萬元沽
特色戶不乏捧場客，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，月內暫錄3宗成交，共涉1,429.7萬元。長實高級營業經理楊桂玲表示，項目周二(29日)沽出1座22樓D室，實用面積282方呎，一房間隔，連236方呎天台，成交價為525萬元，實用呎價約18,617元。 她指，該盤近期連續錄得3伙特色戶的成交，反映市場對優質特色單位有需求。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna開放式戶呎價約15,077元
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周二(29日)售出8B座15樓D室，實用面積279方呎，開放式間隔，成交價420.64萬元，呎價約15,077元。資料顯示，該盤本月至今累沽54伙，銷售量位列11月的榜首。
●啟德澐璟三房2,760萬元沽
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，最新沽出6座17樓C室，實用面積902方呎，三房連儲物室間隔，以2,760萬元成交，呎價約30,599元。資料顯示，該盤由本月中開售至今，累計沽出13伙，總成交金額逾4.3億元。
●荃灣西逸璟．龍灣三房戶招標售1,668萬元
現樓新盤獲得承接，由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，新近錄得月內第2宗成交，透過招標沽出第1座17樓D1室，實用面積907方呎，原則屬三房間隔，成交價1,668萬元，呎價約18,390元。資料顯示，上述單位屬經改動連家具現樓示範戶，該買家享有送贈家具優惠及免費獲贈單位內的裝飾及物件。項目提供198伙，由2018年底發售至今，沽出約132伙，佔整體約67%。
●旺角Larchwood加價加推20伙
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周二(29日)公布價單5號，提供20伙，折實平均呎價約27,880元，較對上一張於今年8月推出的價單4號折實平均呎價25,238元高約10%。由於提供的折扣縮減，變相加價。
據價單顯示，加推單位實用面積介乎202至250方呎，包括16伙開放式戶及4伙一房戶，最高折扣降至2.5%計，折實價由527.7萬至728.5萬元，折實呎價由26,124至29,956元。該盤同日上載銷售安排第3號，落實周六(3日)以先到先得形式發售上述20伙。此外，該盤最新沽出12樓G室，實用面積206方呎，開放式戶，成交價468.5萬元，呎價約22,743元。
該公司執行董事程德韻查詢回覆表示，旗下薈藍銷售至尾聲，產品於市場備受歡迎，租務情況亦見理想，故按集團原有步伐推售上述市區項目。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄362宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得362宗終止買賣個案，佔成交量846宗43%，而涉及總成交金額逾55.5億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加6宗個案，單計本月累計有52宗，新個案包括1A座61樓C室，實用面積746方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,831.2萬元成交，當時呎價約24,547元，惟交易已於周一(28日)終止。