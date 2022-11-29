美股全線向上　嗶哩嗶哩績後升近20%

美國兩年期債息與10年期債息持續「倒掛」，息差一度見0.83厘，有大行估明年第三季美股才會見底，道指周二(29日)早段曾升44點，至33,894點；標指升4點，至3,968點；以科技股為主的納指升1點，至11,050點。

港股外圍方面，恒指夜期現報18,272點，跌62點，高水67點。

歷史數據表明，美國「債息倒掛」通常預示衰退將至。德意志銀行最新報告預測，美國經濟將於明年中正式陷入衰退，屆時或拖累全球主要市下跌25%。就美股而言，該行預期明年將上演「過山車式」走勢，標指於上半年料高見4,500點，惟第三季時會受到衰退衝擊，恐插至3,250點，並於年底重上4,500點水平。

「債息倒掛」的現象不止限於美國，全球各國的主權債亦出現類似趨勢。數據顯示，目前全球10年期或以上國債的平均孳息率已低於1至3年到期的國債，是有紀錄以來首次出現類似情況。不過，對於美國以外的經濟體而言，債息倒掛更可能是反映各國央行貨幣政策過度緊縮，市場預期未來將重新減息。

盡管美國乃至全球的經濟前景已急劇惡化，惟聯儲局官員仍表態支持繼續加息。里士滿聯儲銀行行長巴爾金重申，雖然他支持減少加息幅度，但同時認為利率需更長時間維持在高位。對於接下來的貨幣政策決定，他稱，謹慎行事「是一種更好的風險管理方法」，不過拒絕提供明確的利率前瞻預測，又謂接下來公布的經濟數據將有助確立他對利率走勢的看法。

企業消息方面，德銀將美國聯合包裹公司(UPS)評級由「持有」上調至「買入」，理由是宏觀憂慮等負面因素已反映在股價中，且短期而言，該公司一些提高生產力的舉措將推動收入增長，對毛利率帶來貢獻，其股價曾升逾2%。

熱門中概股則高開，嗶哩嗶哩升19.67%，該企公布第三季淨虧損收窄至17.1億元人民幣(下同)，每股淨虧損4.34元。另理想汽車升6.5%、京東升7.91%，阿里巴巴漲5.96%。

另邊廂，美國樓價持續回落，標普/Case-Shiller樓價指數顯示，9月20個大城市樓價指數按年增長10.43%，低過8月的13.06%增幅，亦低過預期的10.5%。