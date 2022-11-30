東方日報B1：內房內銀力撐　恒指勁彈

中國證監會周一晚上宣布為房地產併購重組再融資「開綠燈」，再為房地產市場注入強心針，加上國務院聯防聯控機制發聲封控管理要「快封快解、應解盡解」，又謂要「減少因疫情給群眾帶來的不便」，內房股連同金融股一同開派對，港股周二勁彈906點或5.24%，重上18,000點大關。

恒指周二高開260點，內地公布召開疫情防控的新聞發布會後，市場憧憬防疫措施放寬，港股愈升愈有，最終以全日最高位18,204點收市，藍籌股幾乎全線上揚。國企指數收報6,236點，升364點或6.2%；科技指數更升262點或7.66%，收報3,695點。港股周二總成交1,669.15億元，沽空比率19.05%，「北水」亦趁機獲利，全日經港股通淨流出10.98億元。

內地不斷有利好消息，港股本月顯著回勇，強積金顧問公司GUM公布，首23日強積金整體回報8.5%，人均賺約1.75萬元，把今年虧損縮至17.4%，人均虧損約4.48萬元。

馮宏遠指出，衞健委的口脗可被視為邁向「逐漸常態化」，可重新關注經濟復常板塊；大市底部見好轉，惟港股暫難以再大升，短暫支持位在18,000點，年尾仍然可上望18,500至19,000點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城則認為，仍有待中央放寬貨幣政策，才可刺激恒指進一步上揚，只是目前美元強勢，當局對放鬆幣策的取態審慎，可能到明年首兩季才有進一步行動，港股暫時繼續炒波幅。

國際信貸評級機構惠譽對內地互聯網巨頭之明年行業展望也只是「中性」，理由是近期經濟疲弱，不利其盈利及現金生成能力之復甦，消費信心全面復原恐尚需時日，收入及盈利復甦顯著轉強或要等2023年下半年或2024年初，監管風險也要多等半年至一年始趨於明朗，而且「總體或依然高企」。