東方日報B1：內房內銀力撐 恒指勁彈
2022年11月30日 00:05
東網電視更多新聞短片
利好消息帶動，港股周二迎來大反彈。（中新社）
中國證監會周一晚上宣布為房地產併購重組再融資「開綠燈」，再為房地產市場注入強心針，加上國務院聯防聯控機制發聲封控管理要「快封快解、應解盡解」，又謂要「減少因疫情給群眾帶來的不便」，內房股連同金融股一同開派對，港股周二勁彈906點或5.24%，重上18,000點大關。
恒指周二高開260點，內地公布召開疫情防控的新聞發布會後，市場憧憬防疫措施放寬，港股愈升愈有，最終以全日最高位18,204點收市，藍籌股幾乎全線上揚。國企指數收報6,236點，升364點或6.2%；科技指數更升262點或7.66%，收報3,695點。港股周二總成交1,669.15億元，沽空比率19.05%，「北水」亦趁機獲利，全日經港股通淨流出10.98億元。
房企信貸環境在月內可謂迎來戲劇性轉變，內地最新為股權融資渠道鬆綁，惟野村相信當局要推更多需求刺激措施以穩定樓市，愈快愈好，因疫情惡化、當地爆發示威及樓價疲弱已重挫買家信心，又預計內房短線或迎來更多催化劑，但傾向較「安全」的龍湖集團(00960)及新城發展(01030)。
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠則表示，內房股只是暫時脫離即刻破產的命運，前景依然黯淡，不太建議繼續高追一些高風險的民營房企。反而是持有中國平安(02318)或招商銀行(03968)等與內房相關系數更高的金融股更佳。
實際上，仍在停牌的融創中國(01918)發盈警，預告去年純利「跌207%」(即轉蝕381.38億元人民幣)，主要是今年3月後疫情反覆，樓市快速下行，經營環境發生較大變化，要就發展中物業及持作出售的竣工物業作更多減值撥備，亦需要對應收款項及對外擔保預期信貸虧損、文旅城建設及營運業務的商譽及相關長期資產作撥備。
無論如何，萬科企業(02202)、龍湖及華潤置地(01109)周二分別飆升13.58%、11.32%及7.68%；曾炒高約14%的碧桂園(02007)全日升幅縮至4.45%，同系碧桂園服務(06098)卻大升13.66%，冠絕藍籌。內銀股做好，其中側重零售銀行業務的招行隨疫情防控相關憧憬升逾9%。
內地不斷有利好消息，港股本月顯著回勇，強積金顧問公司GUM公布，首23日強積金整體回報8.5%，人均賺約1.75萬元，把今年虧損縮至17.4%，人均虧損約4.48萬元。
馮宏遠指出，衞健委的口脗可被視為邁向「逐漸常態化」，可重新關注經濟復常板塊；大市底部見好轉，惟港股暫難以再大升，短暫支持位在18,000點，年尾仍然可上望18,500至19,000點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城則認為，仍有待中央放寬貨幣政策，才可刺激恒指進一步上揚，只是目前美元強勢，當局對放鬆幣策的取態審慎，可能到明年首兩季才有進一步行動，港股暫時繼續炒波幅。
國際信貸評級機構惠譽對內地互聯網巨頭之明年行業展望也只是「中性」，理由是近期經濟疲弱，不利其盈利及現金生成能力之復甦，消費信心全面復原恐尚需時日，收入及盈利復甦顯著轉強或要等2023年下半年或2024年初，監管風險也要多等半年至一年始趨於明朗，而且「總體或依然高企」。