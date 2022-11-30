日本旅客翻倍　振興經濟路遙

日本政府上月重新開放自由行旅客入境，港人終於能夠「一解鄉愁」，整體遊日人次達到約50萬，按月翻逾一倍。不過，旅客重臨距離發揮振興日本經濟的效用，尚有一段漫長距離，而且日本國民在通脹重返日本的當前勒緊褲頭。

經濟產業省公布，10月份當地零售銷售額按年增長4.3%，達13.08萬億日圓（約7,386億港元），連升8個月，可惜增幅比市場預期有0.7個百分點落差，亦較9月份縮0.5個百分點，撇除季節性因素後（3個月移動平均值）則按年微升0.2%，勉強連升4個月，問題是增速亦遠遠慢過前一個月的1.5%。

論商品種類，上月零售額漲得較勁的當數醫藥品和化粧品，按年增長10.5%。

不過，日本政府並無發表過濾物價變動後的零售數據，而早前公布的10月份不計新鮮食品的核心消費者價格指數（CPI）按年漲3.6%，漲幅高過9月份0.6個百分點，亦超出市場預期。事實上，上月漲價的食品逾6,500種，為今年加價潮高峰，吉野家和麥當勞等連銷快餐店也「湊熱鬧」。經產省數據則顯示，上月便利店及超級市場之增幅分別為6.5%及1.7%，百貨公司的同店銷售按年增長10.9%。

另外，10月份失業率則按月持平於2.6%，比市場預期高0.1個百分點。