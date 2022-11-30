陳樂怡：內房扭轉弱勢言之尚早

內地新冠肺炎確診個案持續上升，連帶多地針對嚴格防疫政策爆發示威活動，一度激發避險情緒。此外，美國聯儲局官員再發表「鷹」派言論，指出金融市場低估當局明年大幅加息的可能性。另方面，內地加推5招救樓市，內房股債強勁反彈；而拚多多季績優於預期，帶動電商股集體向上。市場短期料聚焦內地疫情局勢發展，以及美國非農就業報告，恒指初步阻力見於18,523點。

中國證監會公布，在股權融資方面調整優化5項措施，包括恢復房企、涉房上市公司再融資、併購重組及配套融資等，預計一連串政策有助紓緩房企短期流動性壓力。然而，政策重點仍以保為主，圍繞存量項目，並非刺激新需求，受惠者主要是A股上市的房企。

中海油服業務前景不俗

故此，內房拐點仍要視乎銷售復甦進展，可是疫情局勢不穩，潛在買家情緒料維持偏弱。政策穩定信號不斷加強，行業前景略有改善，惟拐點尚未到來。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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