復星醫藥旗下Gland Pharma擬收購歐洲Phixen S.A.S.

目標集團於2004年於法國成立，其現任總裁及首席執行官為Christophe Durand，目前專注於CDMO(即合同研發生產組織0業務，在無菌產品(包括高壁壘複雜制劑)、生物製品的技術開發和製造領域擁有豐富的技術積累和經驗。目標集團擁有全球化、多樣化的客戶基礎，已累計服務客戶超過100家(以大型跨國製藥企業和中型歐洲製藥企業為主)。

截至該公告日，目標公司及7家全資附屬公司所轄的4個生產基地(其中3個位於法國、1個位於比利時)均已通過美國食品藥品監督管理局認證、歐洲藥品管理局認證、巴西衛生監管局認證。

目標集團的CDMO業務模式與Gland Pharma集團的長期發展規劃相契合。建議收購交割

後，通過獲得歐洲本地生產基地，Gland Pharma集團將實現歐洲市場產品和服務供應能

力的拓展；同時有利於提升Gland Pharma集團複雜製劑和生物製品的開發、製造及供應

能力，和豐富客戶資源。

建議收購交割後，買方將直接及間接持有目標公司全部股權，目標集團以及Manxen公司將成為公司之附屬公司。