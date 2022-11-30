美股窄幅上落 油價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.73；港匯弱見7.8116；離岸人民幣(CNH)低見7.1483；美元兌日圓低至138.8；歐元見1.0337，英鎊報1.1959。金價靠穩，報1,749.92美元。油價向好，布油升1%至84.94美元，紐油升0.8%至78.84美元。比特幣升1%至1.64萬美元。道指期貨跌11點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水16點。

●市場密切注視美國聯儲局主席鮑威爾稍後在布魯金斯學會上就美國經濟前景的言論，美國三大指數升跌不一，其中道指收報33,852點，升3點或0.01%；標指收報3,957點，跌6點或0.16%；納指收報10,983點，跌65點或0.59%。

●港股ADR指數微升，按比例計算，收報18,213點，升9點或0.05%。當中滙豐控股收報47.62元，較港收市升1.37元；騰訊控股收報283.93元，較港收市跌1.87元。

●歐洲主要股市個別發展，英國富時指數收報7,512點，升37點或0.51%；德國DAX指數報14,355點，跌27點或0.19%；法國CAC指數報6,668點，升3點或0.06%。

●外圍金價穩升。紐約2月期金收報每安士1,763.7美元，升8.4美元或0.48%；而12月期金亦升約0.5%，報1,748.4美元。

●郭明錤：下調今年第四季iPhone出貨量預估約20%。

●市場關注石油輸出國組織與盟友(OPEC+)周日召開的會議會否進一步減產，原油期貨價格個別發展，紐約期油收報每桶78.2美元，升96美仙或1.2%；布蘭特期油收報每桶83.03美元，跌16美仙。

●滙控同意出售加拿大業務，料獲稅前利潤444億元。

●馬雲據報暫居東京近半年，定期往返美國、以色列。

●美元強勢恐快結束，大行建議可吼呢幾隻貨幣...。

●東方日報B1：內房內銀力撐，恒指勁彈。

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