中創新航侵權敗訴須向寧德時代支付費用及賠償
2022年11月30日 08:03
東網電視更多新聞短片
中創新航(03931)就寧德時代針對公司及寧德市星元汽車貿易(一家獨立於公司的汽車銷售商)就「集流構件和電池」(ZL201810039458.6)（「本次涉訴專利」）提出的知識產權侵權索賠作公布，本案經福州中院開庭審理，公司於2022年11月29日收到福州中院作出的《民事判決書》，主要內容包括：(1)中創新航應於本判決生效之日起立即停止銷售侵害寧德時代發明專利權(專利號：ZL201810039458.6)的產品；(2)中創新航應於本判決生效之日起15日內賠償寧德時代的經濟損失263.25萬元人民幣(下同)，並支付發明專利臨時保護期費用12.75萬元；(3)中創新航應於本判決生效之日起15日內向寧德時代賠付合理支出20萬元；(4)駁回寧德時代的其他訴訟請求。
該案案件受理費9.6萬元，由寧德時代負擔4.84萬元，中創新航科技股份負擔4.84萬元。
該公司收到福州中院送達的民事起訴狀後，即向國家知識產權局提交了涉訴專利的無效宣告請求，涉訴專利已於2022年4月24日被國家知識產權局宣告專利權部分無效。公司不服國家知識產權局關於涉訴專利部分權利要求仍然有效的決定，已於2022年6月21日向北京知識產權法院(「北知院」)提起行政訴訟，涉訴專利部分維持有效的權利要求尚處於審
理中。
北知院作出的專利行政訴訟判決為一審判決，倘不服該判決的各方向最高人民法院提起上訴，則根據中國的兩審終審制度，最高人民法院的專利行政訴訟判決將為終審生效判決。
公司指，判決不會對公司當前及未來的生產經營產生不利影響，並會積極採取相關法律措施維護自身合法權利。