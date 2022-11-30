中創新航侵權敗訴須向寧德時代支付費用及賠償

該案案件受理費9.6萬元，由寧德時代負擔4.84萬元，中創新航科技股份負擔4.84萬元。

該公司收到福州中院送達的民事起訴狀後，即向國家知識產權局提交了涉訴專利的無效宣告請求，涉訴專利已於2022年4月24日被國家知識產權局宣告專利權部分無效。公司不服國家知識產權局關於涉訴專利部分權利要求仍然有效的決定，已於2022年6月21日向北京知識產權法院(「北知院」)提起行政訴訟，涉訴專利部分維持有效的權利要求尚處於審

理中。

北知院作出的專利行政訴訟判決為一審判決，倘不服該判決的各方向最高人民法院提起上訴，則根據中國的兩審終審制度，最高人民法院的專利行政訴訟判決將為終審生效判決。

公司指，判決不會對公司當前及未來的生產經營產生不利影響，並會積極採取相關法律措施維護自身合法權利。