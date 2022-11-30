港股好淡爭持　滙豐漲逾2%　ATMJ偏軟

港股昨日急升後，今早好淡角力。恒生指數低開後一度倒升過百點，暫升幅收窄至數十點，於18,200點水平上落。國企指數及科技指數偏軟，主板成交320億港元。

金融股撐市，滙豐控股出售加拿大業務，股價升2.7%；友邦保險升3.2%；香港交易所升2%；中國平安升0.7%；招商銀行升0.8%。

大型科網股跌幅收窄，京東集團跌1.3%；網易跌1.2%；阿里巴巴跌0.9%；騰訊跌0.5%；美團及百度跌0.1%；小米集團倒升0.3%。

【09:20】港股回軟 ATMJ領跌 滙豐漲逾2%

港股開市偏軟，恒生指數跌63點或0.34%，報18,141點；國企指數低開47點或0.75%，報6,189點；科技指數跌16點或0.45%，報3,679點。

大型科網股回軟，京東集團跌2.4%；美團跌1.9%；阿里巴巴跌1.3%；騰訊及小米集團跌0.7%；網易跌0.6%；百度跌0.1%。

金融股個別發展，滙豐控股出售加拿大業務，股價升2.5%支撐大市。友邦保險升0.8%；中國平安無起跌；招商銀行跌0.2%；香港交易所跌0.5%；建設銀行跌0.6%。