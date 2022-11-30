余偉文：有資源及信心捍衞聯匯 無意脫鈎

對於近日有金融大鱷聲言要押注沽空港元、狙擊聯繫匯率，金管局總裁余偉文於立法會回應議員提問時指，當局有資源、有信心及決心捍衞聯匯，指聯匯在過去40年已成功度過不同的金融危機，金管局現時無意，亦無計劃將港元與美元脫鈎。

他認為，部分人聲言沽空港元的言論，可能出於對制度的不認識，但不會評論個別言論，更指若刻意回應相關傳聞，會適得其反。

余續稱，現時本港外匯儲備達4,000多億美元，為貨幣基礎的1.7倍，形容港元有強大的後盾。

他指，年結因素令近期港元1個月拆息稍高於美息水平，反映港元與美元掛鈎的聯繫匯率機制運作良好。

余表示，港元兌美元兩周前轉強至近7.8，受3項因素影響，分別是股市回升、年結需求帶動息率上升及美元稍轉弱。如果12月美國繼續加息，不排除港元會再度轉弱，資金流出港元。

首三季外匯基金虧損約6%，較其他資產市場表現為佳，有議員問及能否將相關投資組合放在強積金供市民作退休選擇，余指出，外匯基金的投資目的為捍衞港元，其防禦性十分強，亦非常保守，不能視其為一般資產管理產品。

他又提及本港樓市走勢，根據差估署數字，10月本港樓價已由去年高位下跌11.5%，今年累跌10.5%。