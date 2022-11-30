【高盛推介】友邦及港交所續升 資金趁高留意淡倉
2022年11月30日 11:13
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港交所今早曾高見310元後升幅收窄。
高盛(亞洲)有限責任公司：友邦昨(29日)急升約5.4%，今(30日)早繼續上升，最高見78.75元，突破3個月高位，最新仍升逾2%。友邦繼續進行回購，據其報表披露，昨日於聯交所回購300.86萬元，涉資約2.25億元。
港交所昨日亦急彈，並重上300元水平收市，升約7.5%；今早曾高見310元後升幅收窄，現在300元關爭持。有券商就香港多輪加息後利息收入增加，及投資虧損明年潛在收復失地，料對港交所明年盈利將增長20%，重申對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁高吸納友邦及港交所淡倉，分別錄得約1,450萬及1,740萬元資金流入，皆為昨日首三多資金流入的個股相關資產之一。
友邦沽(22057)，行使價75元，2023年03月27日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
友邦沽(24193)，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.3倍，中年期。
港交沽(26138)，行使價260元，2023年04月06日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
港交沽(27078)，行使價228.8元，2023年06月23日到期，實際槓桿5.2倍，中年期。
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