余偉文：現時非合適時候發行iBond

金管局總裁余偉文表示，目前市場環境並非發行債券的最佳時間，尤其是通脹掛鈎債券iBond，當局會為政府尋找適當的時候發行，暗示短期內不會「另類派糖」；至於政府首批代幣化政府綠色債券則計劃明年首季發行。

余認為，今年投資環境異常困難，數十年來首次股、匯、債均錄虧損，且跌幅巨大，形容為無險可避，只能加強外匯基金的防禦性。不過，近月市場憧憬聯儲局減慢其加息步伐，第四季環球市場有所反彈，令第四季外匯基金損失有所減少，但難以避免全年仍錄得虧損。

展望來年投資環境，他預期仍具挑戰性，尤其是高通脹及利率走高，環球金融持續緊縮，預計高利率會維持一段時間，關注經濟緩慢下跌或影響企業盈利，料金融市場會繼續波動。

樓市而言，余認為現時毋須調整逆周期措施，當局亦會密切關注樓市各因素，適時再作檢視。

今年樓價迄今下跌近11.5%，余直言負資產宗數增多為正常的事。他指，大多數負資產為銀行優惠按揭，或按揭保險下的貸款，強調按揭保險下銀行的風險敞口僅有6至7成，而按揭公司亦有做好相關審查及要求物業自住，就算負資產，若還款人付款能力強，物業自住，料壞帳風險較少。