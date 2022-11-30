【高盛推介】滙控出售業務擬派特別股息　資金好淡部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股公布，以101億美元出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，料交易將於明年底完成，並預期交易除稅前利潤約57億美元。此外，滙豐會在現有股東回報計劃下，考慮派發一次特別股息或額外的股份回購，料在2024年初以後進行。

滙豐昨(29日)升約1.4%，今(30日)早市續升，最高見47.65港元，突破2個月高位，現報47.1元，升約1.8%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金好淡部署，好倉於上周五(25日)至本周二均錄得資金流入，合共約800萬元。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約300萬元。

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