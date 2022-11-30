財庫局：加密貨幣新發牌制度部分環節因應現時市場問題而設

虛擬貨幣交易所FTX破產引發的風波未了，加密貨幣公司出現連環倒閉潮，市場關注香港正審議的虛擬資產服務提供商發牌制度。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂指出，在設計發牌制度相關條款時，已考慮到這段時間海外市場的經驗和不同國際監管組織的意見，證監會已經在現行及日後的監管框架下，針對類似事件發生的風險，採取預防措施；並重申香港是虛擬資產監管的先行者，發牌制度比亞洲區內不少地方走得更前。

他稱，新的發牌制度中，部分環節是因應現時一些市場問題而設。舉例指，持牌虛擬資產交易所須穩妥保管資產，例如透過另設附屬公司，並以獨立帳戶或信託形式，為客戶持有其資產，並確保這關資產與平台資產分隔，同時全受證監會監管。

他續舉例，有關公司要財務穩健，遵守財務規則要求，並擁有至少12個月的實際營運開支紀錄。同時須避免利益衝突，即交易所不得參與自營的莊家活動等規定。此外，持牌虛擬資產交易所須定期向證監會呈交交易所及其附屬公司經審計帳目，證監會亦有進入其營運處所的權力，要求交易所交出業務紀錄。

陳浩濂直言，近日虛擬資產交易所發生的營運危機，甚至部分涉及詐騙成份，正正反映全面監管虛擬資產交易所對保障投資者的重要性，周全而平衡的監管，亦能促進行業發展。

他提到，港府及證監會歡迎優質的虛擬資產服務提供者參與香港虛擬資產市場，協助促進市場有效及良性競爭。現時香港作為先行者實施整全的監管制度，有助增加投資者對於香港受規管的虛擬資產服務提供者的信心。