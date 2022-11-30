調查：本港跨境電商指疫情最大挑戰為全球貨運物流問題

左起：eBay平台賣家何健銓和平台香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩。

網購已融入民眾生活，跨境貿易需求與日俱增。美國拍賣網站eBay調查發現，近一半受訪本港跨境電商認為疫情期間面臨最大的挑戰為全球貨運物流。

eBay委託市場研究機構，於7月向200名香港跨境中小企決策人進行調查，其中分別有45%及42%受訪企業表示，運輸物流及高運輸成本對業務帶來最大影響。此外，40%受訪者稱，進出口管制措施及條例亦是發展跨境業務時的一大挑戰。

此外，39%受訪企業認為，海外市場消費者需求的不確定性是跨境業務發展的隱憂。

調查又發現，疫情前後全球熱銷產品出現轉變，疫前中小企主要銷售產品為手機及配件、時尚配飾，以及消費類電子產品等。疫情期間，更多賣家因應消費者需求的變化，開始擴展產品類別，包括運動用品、嬰兒用品，以及收藏品或古董均分別錄得約8%增長。

平台賣家何健銓稱，其所營運的相機零件公司由2008年開始於eBay上售賣包括相機鏡頭等二手產品，目前產品規模已擴大，約80%產品均為全新。

他坦言，公司約60%銷售額來自北美洲，部分來自日本和韓國等其他亞洲地區，疫情期間面對包括空運貨機不足等不少物流挑戰，難以運送貨物。貨源供應上亦面對類似問題，最後透過加大庫存量等措施改善問題，受惠疫情期間跨境網購需求強勁，今年以來在平台上的銷售額按年增長約2倍，超越零售店的銷售額。

民眾生活漸漸復常，何健銓期望本港逐步開放邊境後，吸引更多旅客來港，線上和線下銷售可互相配合。

eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩透露，疫情後將鼓勵更多中小企發展網購平台，直言「連銀髮一族現時都經常上網購物」，電商已變成主流行業，公司將繼續調整物流配套方便賣家。

公司指，疫情期間包括球星卡和遊戲卡等收藏卡熱潮再現。2021年，eBay平台上售出超過6,300萬張收藏卡。今年首季，eBay平均每秒鐘就有2張收藏卡在平台上售出，今年由第三方權威機構PSA鑑定等級10的Pokémon Illustrator卡更以527.5萬美元(約4,114萬港元)售出，創最高成交記錄。

目前eBay上的全球活躍買家為1.35億名，上架貨物約17億件，涵蓋全球190個市場。