豁免雙櫃台證券交易繳付印花稅草案首讀通過

財經事務及庫務局向立法會提交豁免雙櫃台證券交易繳付的印花稅修訂條例草案，通過首讀，有關的二讀辯論其後中止待續。該局署理局長陳浩濂表示，條例草案本身屬技術性修訂，但背後的戰略意義重大，目前是進一步推動人民幣股票發展的良好時機，並要盡快落實有關市場莊家機制，以推動人民幣股票的發行和交易。為吸引交易所參與者成為市場莊家，有需要減低他們就雙櫃台股票進行相關交易的成本。

他指出，為促成發行人設立人民幣櫃台及發行更多人民幣股票，認為有需要完善雙櫃台股票的交易機制，尤其是處理目前人民幣櫃台流動性較低的問題。礙於流動性的關係，同一證券的港幣及人民幣櫃台間存在價差，影響投資者參與人民幣櫃台的意欲。因此，有需要設立雙櫃台證券市場莊家機制，透過在流動性較低的櫃台，即現時的人民幣櫃台，提供持續報價及回應報價，便利投資者在所需價格進行買賣，給予投資者較佳價格效益。同時，市場莊家亦可就同一證券在兩個櫃台之間進行套戥交易，致使兩個櫃台的價格長期趨向一致。

陳浩濂提到，本港過去數年寬免在港上市的交易所買賣基金(ETF)市場莊家參與發行及贖回ETF單位過程中的股票買賣印花稅，對促進本港ETF市場流動成效顯著，相信將有關安排應用於雙櫃台證券，有助提升人民幣證券交易機制整體效率與質素。

他又指，對於有近20家發行人已表示將在雙櫃台證券市場莊家機制推出時，積極考慮在其港幣櫃台以外增設人民幣櫃台，感到十分鼓舞，而內地投資者過往只能以港幣參與「港股通」交易，中國證監會今年宣布支持並推動於「港股通」增加人民幣交易櫃台，將有助降低內地投資者的兌換風險和成本，同時增加對人民幣股票需求，期望本港能盡快落實莊家機制，以推進人民幣股票交易市場發展。