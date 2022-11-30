建灝赤柱ONE STANLEY明年首季推出　最大洋房逾7千方呎

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY最快於2023年首季推出市場，項目建有11座4層高臨海分層住宅物業，提供50個單位，以及32幢獨立洋房，當中，逾八成戶型實用面積大於1,800方呎，而最大洋房實用面積逾7,000方呎。

該公司投資及銷售部董事鄭智榮表示，該項目提供全特色分層住宅單位，當中以四房及五房戶為主，該類單位實用面積逾1,800至逾3,300方呎，大部分附設實用面積逾410至逾960方呎的私人花園或實用面積逾820至逾1,470方呎的天台。單位包括花園複式戶、天台複式戶、花園平層戶及天台平層戶等。

他補充，項目的海景獨立洋房實用面積由逾2,700至逾7,000方呎，包括四房至六房單位，每幢樓高4層，包括地下低層，戶戶向海，並設有私人專屬升降機、私人花園及天台，部分更設有私人游泳池。該盤亦提供高達8.1萬方呎綠化面積，佔地盤面積約30%。

ONE STANLEY地盤面積約27.23萬方呎，建築面積約22.6萬方呎，地積比率只約0.83倍，屬低密度豪宅設計。同時，全盤共設有155個私家車位，全數將配有電動車充電供應。