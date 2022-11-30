道指期貨升68點 比特幣曾破1.7萬美元關
2022年11月30日 16:16
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美匯指數報106.56；港匯見7.8033；離岸人民幣(CNH)報7.1467；美元兌日圓報138.72；歐元企1.0357，英鎊處1.1974。金價報1,770美元。布油報84.96美元，紐油報78.60美元。比特幣曾升破1.7萬美元，現漲2.6%。道指期貨升68點。
●市後關注點
18:00 歐元區消費物價指數
21:15 美國ADP就業變動
21:30 美國個人消費
21:30 美國批發庫存
21:30 美國國內生產總值(按月)
21:30 美國零售庫存
22:45 美國芝加哥採購經理指數
●憧憬內地放寬防疫措施，港股在11月最後一個交易日延續升勢。恒生指數收報18,597點，升392點或2.15%，創逾兩個月新高，主板成交增至2,220億元，半年最多。恒指全月累漲3,910點或26.6%，創1998年10月以來最大升幅。https://bit.ly/3irJZVl
滬綜指全日倒升1點，汽車製造股領漲3.1%，抗原檢測板塊有支持。
●外匯基金：
-外匯基金第三季勁蝕1,001億元，首三季累虧2,655億。
-余偉文：有資源及信心捍衞聯匯，無意脫鈎。
-余偉文：現時非合適時候發行iBond。
-余偉文：金融峰會3日使1,400萬，未來擬舉辦央行間會議。
●本地金融市場：
-豁免雙櫃台證券交易繳付印花稅草案首讀通過。
-財庫局：加密貨幣新發牌制度部分環節因應現時市場問題而設。
-港府：密切注視元宇宙等發展，適時制訂策略。
●本港二手樓市：
-維峯一房戶700萬沽，原業主揸7年賺粒糖...
-白居二新婚上車客378萬購天頌苑，原業主揸3年僅賺8萬。
●中國經濟
-中國11月官方製造業PMI降至48，遜預期。
-IMF促內地調整「清零」政策，或調低經濟增長預測。
●IMF：美國焗住加息，高通脹成全球經濟最大風險。
●加拿大央行破天荒「見紅」，第三季蝕30億元。
●AMC行政總裁閃電離職，據報將削兩成人手。
●台灣下調今年經濟增長預測，明年出口恐陷衰退。
●中美關係緊張，過去一年500中企遷至新加坡。