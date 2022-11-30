財庫局陳浩濂：數十間虛擬資產公司有意來港發展

市場關注本港實施虛擬資產服務提供者發牌制度後，能否吸引有關公司來港。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂透露，他在近3個月，曾與數十間虛擬資產公司或相關服務提供者會面，他們對香港最新的發展很感興趣，並表示有意來港，強調財庫局及投資推廣署的團隊會繼續把握機遇，向業界推廣香港的優勢。

他又指，香港投資推廣署旗下有一個金融科技專責團隊，一直與世界各地的虛擬資產公司緊密聯繫。港府會密切地留意全球整個虛擬資產生態發展，隨着Web3.0(第三代互聯網)正處於起步階段，將與環球不同監管機構緊密溝通，再適時更新監管制度，未來會繼續把握機遇，推動香港在妥善的監管制度下，確保虛擬資產生態系統在港可持續及穩健發展。

至於虛擬資產風險管理方面，陳氏指，須認真處理，除了適當監管外，亦會循投資者教育着手，而證監會豁下的投資者教育及理財委員會不時舉辦公眾教育活動，向大眾發布關於虛擬資產所涉及的風險訊息，更全面了解參與虛擬資產交易的風險。投委會在今年10月的世界投資者周中，特設虛擬資產相關的研討會，在網上更錄得超過23萬的瀏覽次數。

另外，他提到，香港證監會近期留意到傳統金融機構，擬將傳統金融工具代幣化(tokenize)意向增加，這種代幣與傳統證券擁有近似條款、特點及風險，故證監會正計劃擬備通函，以更新證監會現時就證券型代幣(STO)發行的政策。