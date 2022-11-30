滙豐保險：冀通關後內地客數目能回復至疫前水平

滙豐保險香港行政總裁文德華(Edward Moncreiffe)，該行今年首9個新造業務保費及年化新造業務保費市佔率分別達24.7%及20.4%；其中約18%的保單來自數碼渠道，第三季透過數碼渠道(網上、手機、視像)共錄得4.7億美元新保費，並會共同投資數碼投資及分行面對面服務。

該行今年8月推出首隻保障型投資相連壽險(投連壽險，PLP)產品，滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，市場對該產品反應良好，亦符合該行預期。他指，參加客戶年齡層廣闊，包括年輕至退休人士，當中發現年輕客戶選擇月供計劃以減低市場波動風險，佔該客群的2/3。

文德華期待，本港明年能與內地正常通關，亦觀察到疫下內地民眾有保險服務的需求，該行各渠道已做好迎接內地客回歸，但一切仍需看疫情走向。他指，疫情前內地客佔該行業務大約40%，若能通關，預計內地客的需求將會恢復。

另外，該行亦於去年重啟澳門保險業務，今年首9月保費按年飆升約3倍，料明年亦能有2倍增長；張家俊透露，雖然澳門與內地大部分時間能正常通關，不過當地業務主要仍是澳門人為主。